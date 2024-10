Eleições 2024: quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em Nova Iguaçu?

Nova Iguaçu, a maior cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, conta com seis candidatos a prefeito na disputa das Eleições 2024. Enquanto o presidente Lula (PT) declarou seu apoio a um candidato, Bolsonaro não ligou seu nome à ninguém.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em Nova Iguaçu?

O ex-vereador Tuninho da Padaria (PT) é o candidato de Lula à prefeitura de Nova Iguaçu. Além do apoio do presidente, o candidato também conta com o apoio do deputado federal Lindbergh Farias (PT), que foi prefeito de Nova Iguaçu entre 2005 e 2010.

No site intitulado "Candidatos do Bolsonaro", registrado pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, não consta apoio a nenhum candidato à prefeitura de Nova Iguaçu. O PL, porém, faz parte da coligação que apoia Dudu Reina (PP).

Apoio da ex-primeira-dama. Além disso, Michelle Bolsonaro, esposa de Bolsonaro, participou recentemente de um evento em apoio a Reina.

Completam a lista de candidatos à prefeitura de Nova Iguaçu: Aluísio Gama (PSB), Clébio Lopes Jacaré (União Brasil), Dr. Leonardo Mazzutti (Rede) e Iza Duttra (Novo).