Secretário-geral da ONU pede cessar-fogo imediato no Líbano

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo nesta terça-feira por um cessar-fogo imediato no Líbano e para que a soberania e a integridade territorial do país sejam respeitadas, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

"Uma guerra total deve ser evitada no Líbano a todo custo", disse Dujarric em um comunicado, acrescentando que Guterres falou com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, nesta terça-feira, dizendo a ele que a ONU estava pronta para ajudar os necessitados.

"O secretário-geral continuará seus contatos, e seus representantes no local também continuarão seus esforços para diminuir a escalada da situação", disse Dujarric.

Mais tarde, ele disse aos repórteres em uma reunião que as forças de paz da ONU no Líbano, conhecidas como Unifil, tinham visto incursões esporádicas dos militares israelenses.

"A informação que eles têm e receberam... é que eles viram incursões esporádicas das IDF", disse Dujarric. "Eles não testemunharam uma invasão em grande escala."

