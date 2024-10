O Radar das Eleições: 'Voto envergonhado' é incógnita para Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) tem potencial para se beneficiar do "voto envergonhado" na reta final das eleições, disse Carla Jimenez, editora-chefe de Política do UOL, no Radar das Eleições.

Segundo pesquisa AtlasIntel — feita pela internet — Guilherme Boulos (PSOL) e Marçal lideram a disputa em situação de empate técnico, com o psolista numericamente à frente. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece tecnicamente empatado com Marçal, mas numa situação numérica mais desfavorável.

O voto envergonhado é aquele que, quando o candidato tem uma rejeição muito alta e todo mundo fala mal dele, a pessoa não se atreve a dizer 'eu gosto dele' na frente dos outros. Esse voto seria um fator que vai mostrar o crescimento do Marçal nesta reta final (...) Esta é uma tese que também pode beneficiar o resultado do Boulos que padece do antipetismo que o Brasil vive intensamente, apesar de o Boulos não ser do PT, e sim do PSOL. Carla Jimenez, editora-chefe de Política do UOL

O apoio do deputado Nikolas Ferreira (PL) e o efeito do soco do assessor de Marçal, Nahuel Medina, em Duda Lima, marqueteiro de Nunes, foram fatores fundamentais para reverter a trajetória de queda do candidato do PRTB.

Nikolas Ferreira tem 11 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ele tem uma penetração enorme nesse público mais bolsonarista, mais de direita, e ele fez um vídeo de apoio a Pablo Marçal (...) O outro fator foi o soco. A equipe jurídica da campanha do prefeito entrou com uma medida protetiva para que Medina não ficasse no mesmo ambiente de Duda Lima. Só que, na sociedade machista em que a gente vive, a avaliação de assessores do próprio Nunes é que a medida pegou mal. Um dos assessores me disse que não se pede medida protetiva entre homens. Raquel Landim, apresentadora do Radar das Eleições e colunista do UOL

Todas as pessoas com quem converso dizem que essa eleição em São Paulo vai ser definida no último momento. Tem muito eleitor indeciso ainda e muito eleitor que ainda não está muito convicto de sua decisão. Depois do debate da TV Globo [na quinta-feira] não tem mais programa de televisão, isso favorece o Marçal porque a repercussão do debate vai se dar nas redes sociais, e o Marçal tem o domínio da linguagem e todas essas ferramentas para chegar nas pessoas. Andreza Matais, colunista do UOL

Marçal tenta reverter rejeição entre mulheres após falas machistas

Segundo Raquel Landim, o candidato do PRTB anuncia nesta terça-feira mulheres no seu futuro secretariado, caso seja eleito, numa tentativa de reduzir a rejeição entre o eleitorado feminino. No debate promovido por UOL e Folha, ele disse que mulheres não votam em mulheres porque são "inteligentes". Segundo o Datafolha, mais da metade do eleitorado feminino (53%) diz que não votaria em Marçal.

As falas machistas do ex-coach têm sido exploradas pela campanha de Nunes. "Além de atacar Marçal, outra estratégia de Nunes vai ser reforçar a campanha pelo voto útil. Isso está muito na cabeça do governador Tarcísio de Freitas. Um aliado do governador usou a seguinte frase comigo: 'É preciso convencer a direita de que ela vai dormir com um golpista e acordar com um comunista'", disse Raquel. O aliado de Tarcísio se referia, respectivamente, a Marçal e Boulos.

Tabata tira votos de Nunes e Boulos

Andreza avaliou que o crescimento da candidata Tabata Amaral — de 8% para 11% na pesquisa Quaest — assusta as campanhas de Boulos e Nunes, porque ela tira voto dos dois campos.

O Nunes é um prefeito identificado com o centro. Se ele tivesse essa identificação com a direita, ele estaria já bem mais à frente nas pesquisas, não estaria dividindo os votos com o Marçal. A Tabata belisca os dois candidatos. Curiosamente, o que vai acontecer é que ela vai acabar ajudando o Pablo Marçal, porque quando ela tira votos do Boulos e do Nunes vai abrindo espaço para o Marçal ir ao segundo turno com um deles. Andreza Matais

