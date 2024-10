Itália faz apelo para que escalada no Oriente Médio seja evitada

ROMA, 1 OUT (ANSA) - O Palazzo Chigi, sede do governo italiano, condenou nesta terça-feira (1º) os ataques do Irã contra Israel e expressou preocupação com a escalada da tensão no Oriente Médio.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, convocou uma reunião emergencial com os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, Guido Crosetto e Antonio Tajani, respectivamente, logo depois do início das ofensivas de Teerã.

"Ao condenar o ataque iraniano a Israel, o governo italiano expressa profunda preocupação com os desenvolvimentos em curso e lança um apelo à responsabilidade de todos os atores regionais, pedindo que evitem uma nova escalada", informou o governo do país em um comunicado.

A nota ainda diz que Roma seguirá comprometida para que os envolvidos nos conflitos encontrem uma "solução diplomática". A Itália ainda mencionou a urgência de ser alcançado um acordo sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns.

"Estamos todos preocupados com a escalada no Oriente Médio e com os nossos soldados que fazem parte do contingente da ONU.

Estamos acompanhando a evolução dos fatos com máxima atenção", declarou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

Estados Unidos - A Casa Branca, por sua vez, afirmou que os ataques iranianos em solo israelense foram "derrotados" e "ineficazes", mas alertou que a ação de Teerã representou uma "escalada significativa".

Em um briefing com repórteres em Washington, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, declarou que o presidente dos EUA, Joe Biden, acompanha a situação "minuto a minuto" e deixou claro que haverá "consequências graves".

O Pentágono também falou com a imprensa e revelou que a ofensiva iraniana de hoje teve o "dobro do alcance" em comparação com os ataques efetuados em abril contra Israel. Ao todo, quase 200 mísseis foram lançados.

Já o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, classificou o ataque contra os israelenses como "totalmente inaceitável".

Irã - A Guarda Revolucionária Iraniana informou que pelo menos três bases militares de Israel perto de Tel Aviv foram atingidas pelos mísseis disparados hoje.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou que as ações em Israel demonstraram "apenas parte do poder" de fogo do país persa e fez um alerta para que não entrem em guerra.

"O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deveria estar ciente de que o Irã não está em busca de guerra, mas enfrentará com força qualquer ameaça", comentou. (ANSA).

