Putin ordena convocação de mais 133 mil militares no outono russo

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a convocação de 133 mil novos militares no recrutamento militar de outono da Rússia, que começa no dia 1º de outubro e vai até o fim do ano, de acordo com um decreto do Kremlin publicado nesta segunda-feira.

O decreto, publicado no jornal estatal russo Rossiyskaya Gazeta, convoca cidadãos "de 18 a 30 anos, que não estão na reserva e são sujeitos à convocação de acordo com a Lei Federal, totalizando 133 mil pessoas".

O chefe do escritório de conscrição da Rússia, vice-almirante Vladimir Tsimlyansky, afirmou que os termos para os alistados permanecem os mesmos: 12 meses de serviço em unidades militares na Rússia.

"Gostaria de salientar que os convocados não serão chamados para participar na operação militar especial nas novas regiões", citou o Rossiyskaya Gazeta.

Citando ameaças crescentes nas fronteiras ocidentais da Rússia, Putin ordenou em setembro o aumento do exército russo em 180 mil soldados, totalizando 1,5 milhão de militares em serviço ativo, o que tornaria o exército russo o segundo maior do mundo, atrás apenas da China.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, o presidente dos EUA, Joe Biden, e outros líderes da Otan culparam Putin por ser o único agressor no conflito com a Ucrânia e por representar uma ameaça a outros países vizinhos.