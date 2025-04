Governo Trump exclui computadores, smartphones e chips de tarifas impostas à China

O governo de Donald Trump eliminou as tarifas sobre smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos chineses, reduzindo o impacto de custo de vários produtos populares de alta tecnologia para os consumidores americanos. A medida foi divulgada nesta sexta-feira (11) à noite pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Os semicondutores também foram excluídos da taxa de "base" de 10% para a maioria dos parceiros comerciais. A lista reúne, no total, 20 categorias de produtos, incluindo computadores, laptops, discos rígidos, sistemas automáticos de processamento de dados, chips de memória, e telas planas.

Como esses dispositivos são, com frequência, montados na China, não serão atingidos por direitos aduaneiros de 145% impostos por Donald Trump a todas as importações americanas do país. A decisão traz alívio para grandes empresas do setor de novas tecnologias, como a Apple. A alfândega dos EUA não esclareceu se as isenções poderão ser aplicadas de maneira retroativa, desde 5 de abril.

Neste sábado, a China disse na OMC (Organização Mundial do Comércio) que as tarifas impostas pelos Estados Unidos podem trazer sérias consequências em nível mundial.

O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, alertou que as taxas "causarão graves prejuízos aos países em desenvolvimento e podem até desencadear uma crise humanitária", de acordo com um comunicado divulgado por seu gabinete.

"Os Estados Unidos continuam introduzindo medidas tarifárias, gerando grande incerteza e instabilidade ao redor do mundo e causando 'caos' em nível internacional e dentro de seu próprio país", declarou durante uma conversa telefônica na sexta-feira com a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

China vai "ignorar" novos aumentos

O governo chinês afirmou, na sexta-feira, que, a partir de agora, "ignorará" novos aumentos de tarifas impostos pelos Estados Unidos e que "neste nível" os produtos americanos exportados para a China "não têm mais nenhuma chance de serem aceitos no mercado".

O país asiático também anunciou que apresentaria uma queixa à OMC sobre a última rodada de tarifas de Trump.

As exportações chinesas para os Estados Unidos ultrapassaram os US$ 500 bilhões (R$ 3 trilhões na cotação da época) no ano passado, representando 16,4% do total, de acordo com os serviços alfandegários de Pequim.

Apesar das tensões, Trump permaneceu "otimista" sobre um acordo comercial com Pequim na sexta-feira, afirmando que sua política tarifária estava "funcionando muito bem".

O presidente republicano recuou parcialmente em sua ofensiva protecionista na quarta-feira e suspendeu por 90 dias as tarifas adicionais impostas aos parceiros comerciais dos EUA, exceto Pequim, mantendo ao mesmo tempo certas tarifas maiores e um imposto mínimo de 10%.

Com informações da AFP