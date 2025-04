Braço armado do Hamas divulga vídeo de refém israelense vivo

O braço armado do Hamas divulgou, neste sábado (12), um vídeo de um refém sequestrado durante o ataque do movimento islamista palestino a Israel em 7 de outubro de 2023 e ainda vivo em Gaza.

O Fórum de Famílias de Reféns, principal organização que faz campanha pela libertação dos israelenses cativos na Faixa de Gaza, o identificou como Edan Alexander.

Trata-se de um soldado de uma unidade de elite mobilizada perto da fronteira do território palestino no momento do ataque que desencadeou o atual conflito entre Israel e o Hamas em Gaza.

O vídeo, divulgado pelas Brigadas Ezzedin al-Qassam, dura pouco mais de três minutos e mostra o refém sentado em uma sala apertada.

A AFP não conseguiu verificar a autenticidade ou a data da gravação.

Falando para a câmera, o refém diz que quer voltar para casa para comemorar o feriado.

Israel atualmente celebra a Páscoa judaica, que comemora a libertação do povo judeu da escravidão no Egito.

Com fortes movimentos de mão, o refém critica o governo israelense por ainda não ter garantido sua libertação.

Das 251 pessoas sequestradas no ataque de 7 de outubro, 58 permanecem detidas em Gaza, das quais 34 estão mortas, de acordo com o exército israelense.

Uma trégua mediada por Estados Unidos, Egito e Catar entre 19 de janeiro e 17 de março facilitou o retorno de 33 reféns, oito deles mortos, em troca da libertação de cerca de 1.800 prisioneiros palestinos por Israel.

bur-phy/bfi/eg/meb/aa

© Agence France-Presse