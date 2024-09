Costco supera previsão de lucro no 4º trimestre fiscal, mas decepciona em receita

A Costco teve lucro líquido de US$ 2,35 bilhões em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 1º de setembro), equivalente a US$ 5,29 por ação e um pouco maior do que o ganho de US$ 2,16 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado no fim da tarde da quinta-feira, 26. O resultado superou o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,08 por ação.

Por outro lado, a receita da varejista norte-americana ficou abaixo do esperado, em US$ 79,7 bilhões, ainda que tenha subido 1% na mesma comparação. A previsão da FactSet era de US$ 79,91 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires