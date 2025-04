Enviado russo vê dinâmica positiva nas relações com os EUA

(Reuters) - O enviado de investimentos do presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, disse nesta quinta-feira que viu uma "dinâmica positiva" nas relações entre Moscou e Washington, embora sejam necessárias mais reuniões para resolver as diferenças.

"Sem dúvida, notamos uma dinâmica positiva em nossas relações", disse ele a jornalistas em Washington, segundo agências de notícias russas, após se reunir com autoridades do governo norte-americano.

"Ainda será necessária uma série de reuniões para que possamos resolver todas as nossas diferenças. Mas o principal é que estamos vendo uma atitude positiva e criativa", afirmou.

"Vemos claramente que o governo do presidente (Trump) tem a intenção de resolver questões, ao contrário do presidente (Joe) Biden. Eles se comportam com grande respeito, fazem muitas perguntas, tentar chegar a um meio-termo", disse.

Segundo Dmitriev, entre os tópicos discutidos em Washington estavam a cooperação na produção de metais raros e o Ártico. Ele disse que o trabalho vem sendo feito para restaurar as ligações aéreas diretas entre a Rússia e os Estados Unidos.

(Reportagem da Reuters)