Qual é o carro mais barato, sem pedal de embreagem, que seu dinheiro pode comprar?

A resposta não é tão simples, pois depende de alguns fatores.

Se você estiver considerando um carro zero-quilômetro equipado com transmissão automática, o mais acessível hoje em dia é o Fiat Argo Drive CVT, por R$ 98 mil.

Já no mercado de usados, o mais barato que encontrei anunciado em um grande site de classificados é um Daewoo Nubira 1998, por R$ 8 mil.

São grandes as chances de você não estar disposto a encarar um usado tão exótico e antigo como esse Nubira, assim como é possível que você também não queira saber de pagar tão caro em um carro novo.

Portanto, é preciso colocar mais alguns filtros para descobrir o carro automático mais barato com que seu dinheiro pode comprar sem abrir mão da qualidade - e sem levar uma verdadeira ˜bomba" para a sua garagem.

Eu fiz esse exercício e coloquei dois filtros para a coluna desta quinta-feira O primeiro é a faixa de preço, que ficou entre R$ 45 mil e R$ 65 mil, sempre considerando os valores médios da Tabela Fipe. O segundo é a idade do carro, que limitei em até cinco anos.

Apesar de não ser fã dos câmbios automatizados, aqueles que trazem um atuador que aciona a embreagem vou considerá-los nessa lista.

O resultado foi uma variedade enorme de opções, que separei por faixa de preços.

Carros usados automáticos entre R$ 45 mil e R$ 55 mil

Fiat Mobi Drive GSR Imagem: Divulgação

Por menos da metade de um Fiat Argo CVT zero-quilômetro, é possível levar outro Fiat para casa sem o pedal da embreagem.

No caso, um Mobi Drive 2019 com o tal do câmbio automatizado do qual não sou fã - mas, custando módicos R$ 45,5 mil, até dá para encarar.

Outras opções sem pedal de embreagem, todas modelo 2019:

VW Gol (automático de 6 marchas) - R$ 52,3 mil

Renault Sandero Stepway (automatizado de 5 marchas) - R$ 53 mil

Ford Ka Sedan SE Plus (automático de 6 marchas) - R$ 53,7 mil

VW SpaceFox Trendline (automatizado de 5 marchas) - R$ 54 mil

Citroën C3 Attraction (automático de 6 marchas) - R$ 54,2 mil

VW Move Up! (automatizado de 5 marchas) - R$ 55,5 mil

Peugeot 408 Bussines (automático de 6 marchas) - R$ 55,6 mil

O melhor, disparado, dessa lista, é o Peugeot 408. Conta com o motorzão THP com mais de 170 cv, além de ser um sedã completo e espaçoso.

Ele até parece um intruso no meio de tantos carros simples, mas é por ter baixa liquidez e alto custo de manutenção que ele custa tão pouco.

Se esses pontos forem problemáticos para você, recomendo o Gol ou o C3, que são mais tranquilos de manter e têm câmbios automáticos de verdade.

Carros usados automáticos entre R$ 56 mil e R$ 60 mil

Peugeot 208 2019 Imagem: Divulgação

Nessa faixa de preço, o mais barato que seu dinheiro pode comprar é o Peugeot 208 Active Pack 2019, com câmbio automático de 6 marchas, por R$ 56,4 mil.

Outras opções sem pedal de embreagem, quase todas modelo 2019:

Nissan March SV (automático CVT) - R$ 57 mil

Toyota Etios X 1.3 (automático de 4 marchas) - R$ 57,1 mil

VW Fox Connect (automatizado de 5 marchas) - R$ 57,2 mil

VW Voyage (automático de 6 marchas) - R$ 57,6 mil

Renault Logan Zen 2020 (automático CVT) - R$ 57,6 mil

Peugeot 2008 Allure Bussines (automático de 6 marchas) - R$ 57,6 mil

Fiat Argo Drive 1.3 (automatizado de 5 marchas) - R$ 57,7 mil

Nissan Versa SV (automático CVT) - R$ 59,7 mil

Toyota Etios Sedan X 1.5 (automático de 4 marchas) - R$ 59,7 mil\

Citroën Aircross Live (automático de 6 marchas) - R$ 59,8 mil

Lifan X60 (automático CVT) - R$ 59,9 mil

Fiat Cronos Drive 1.3 (automatizado de 5 marchas) - R$ 60 mil

Renault Sandero Zen 2020 (automático CVT) - R$ 60,5 mil

Nessa faixa de preço, já temos alguns SUVs, como 2008 e Aircross, que são ótimas opções, ou o X60, que deve ser evitado.

Para quem quer algo ainda mais novo, pode considerar o Logan ou o Sandero, os únicos 2020 e já com câmbio CVT. \

Mas, se a ideia for menor custo com manutenção e excelente liquidez, considere o Etios, tanto hatch como sedã.

Carros usados automáticos entre R$ 61 mil e R$ 65 mil

Caoa Chery Arrizo 5 Imagem: Divulgação

Que tal um Caoa Chery Arrizo 5 RX por R$ 62,1 mil? É um modelo bem esquecido no nosso mercado, mas tem qualidades como motor 1.5 turbo e câmbio CVT. É uma boa alternativa para quem não se preocupa com liquidez.

Outras opções sem pedal de embreagem, todas modelo 2019:

Chevrolet Onix Advantage (automático de 6 marchas) - R$ 62,2 mil

Ford Focus Fastback SE Plus (automatizado com dupla embreagem de 6 marchas) - R$ 62,2 mil

Chevrolet Cobalt LTZ (automático de 6 marchas) - R$ 62,5 mil

JAC T40 (automático CVT) - R$ 62,8 mil

Ford Focus SE (automatizado com dupla embreagem de 6 marchas) - R$ 62,9 mil

Fiat Cronos Drive 1.8 (automático de 6 marchas) - R$ 63,5 mil

Hyundai HB20 Comfort Plus (automático de 6 marchas) - R$ 63,6 mil

Chevrolet Prisma Advantage (automático de 6 marchas) - R$ 63,7

Caoa Chery Tiggo 2 Look (automático de 4 marchas) - R$ 64,1 mil

Fiat Argo Precision 1.8 (automático de 6 marchas) - R$ 64,7 mil

Para quem não tem receio de encarar um possível problema no câmbio, considere o Focus Fastback ou o hatch. São carros excelentes, mas com a ressalva do problemático Powershift.

A parte boa é que são baratos pelo que entregam - por isso, vale considerar a compra.

Mas, se a compra for racional e sem erros, você pode encarar o HB20, modelo com manutenção barata, ótima liquidez e baixa desvalorização.

