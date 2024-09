Landim: Candidatos deveriam ter vergonha de puxão de orelha de ministra

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo deveriam se envergonhar em vez de se esquivar da bronca dada por Cármen Lúcia, ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sobre o clima de violência nas eleições municipais, afirmou a colunista Raquel Landim no UOL News desta quinta (26).

Ontem, Cármen Lúcia condenou os atos de violência ocorridos durante a campanha e reiterou que a Justiça Eleitoral não tolerará casos de agressão. O candidato Pablo Marçal (PRTB) disse que o recado se destina a José Luiz Datena (PSDB) —que o agrediu com uma cadeirada—, a Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), e ao seu próprio assessor Nahuel Medina, que deu um soco em Duda.

Eles deveriam ter vergonha de receber esse puxão de orelha da ministra Cármen Lúcia. O que está acontecendo na campanha de São Paulo é uma barbaridade.

Aos poucos, vai subindo o nível de agressividade e descendo o da razoabilidade. Foram de ataques verbais para uma cadeirada e, agora, um soco. Meio que normalizamos tudo isso e esperamos esse circo a cada debate.

Esquivar-se do recado... Eles deveriam morrer de vergonha porque é um espetáculo lamentável o que está acontecendo na maior cidade do país, onde deveríamos efetivamente debater os problemas do município. Raquel Landim, colunista do UOL

Landim defendeu a imprensa das críticas por supostamente alimentar o baixo nível da discussão política. A colunista ressaltou que os próprios candidatos deixam de lado a apresentação de propostas viáveis para a cidade e se concentram na baixaria.

Nós da imprensa temos feito um esforço brutal para que isso aconteça. Critica-se muito a imprensa, mas o UOL promoveu sabatinas só sobre propostas e tentamos manter os candidatos focados nos temas importantes para a cidade. Mas verificamos que a maior parte dos planos de governo é totalmente vazia.

A maioria dos candidatos não tem um plano de governo concreto para a maior cidade do país. Estão com programas soltos, peças mal amarradas, vendendo castelos de areia e com promessas ao vento. Mais do que se esquivar, eles deveriam ter muita vergonha . Raquel Landim, colunista do UOL

