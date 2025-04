Rede que contrabandeava centenas de marroquinos para a Espanha via Romênia é desmantelada

A Guarda Civil Espanhola anunciou, neste domingo (13), que desmantelou uma rede que contrabandeava entre 1.000 e 2.500 marroquinos para a Espanha via Romênia, cobrando de cada pessoa cerca de 3.000 euros (R$ 19.960) pela viagem.

As quatro pessoas que comandavam a rede na Espanha foram presas na província de Múrcia, no sudeste do país, por pertencerem a uma organização criminosa e promoverem a imigração irregular, informou a Guarda Civil em um comunicado.

A força de segurança não especificou as nacionalidades dos presos.

A organização recrutou migrantes marroquinos que queriam ir para a Espanha e cobrou € 3.000 para levá-los de avião até a Romênia, depois os transportou em vans até a Península Ibérica.

As autoridades acreditam que os suspeitos realizaram 50 transferências para a Espanha nos últimos dois anos, cada vez transportando grupos de 20 a 50 marroquinos, o que significa que eles podem ter transportado entre 1.000 e 2.500 migrantes irregulares no total.

Na Romênia, a organização tinha um "centro logístico" para esconder as pessoas enquanto elas esperavam para serem enviadas para a Espanha, explicou a Guarda Civil.

A operação envolveu a colaboração da agência policial europeia, a Europol, e da agência de fronteiras, a Frontex.

