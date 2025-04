Hoje é Dia destaca os direitos dos indígenas e o incentivo à leitura

Começamos pelo último dia da semana, porque consideramos a efeméride de maior destaque, pelo histórico de violações de direitos que envolve. O dia 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas. O Brasil tem cerca de 1,7 milhão de indígenas autodeclarados de 305 etnias, o que representa 0,83% da população, de acordo com dados do Censo 2022 do IBGE. Povos que enfrentam dificuldades no acesso a uma educação que respeite suas características culturais, no acesso ao atendimento de saúde e, o pior, a violência de agropecuaristas e garimpeiros que tentam tomar posse de suas terras. A Agência Brasil deu visibilidade à luta dos indígenas em diversas ocasiões. Nesta reportagem de 2024 falou sobre violência e demarcação de terras. Nesta outra, de 2017, explicou de forma aprofundada todos os direitos previstos para esses povos na legislação. A mais recente luta dos indígenas é contra o Marco Temporal, um projeto de lei segundo o qual os povos originários só têm direito às terras que ocupavam na época da promulgação da Constituição de 1988. Entenda como essa tese ameaça a demarcação das terras indígenas nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Você sabe cantar todo o hino nacional brasileiro? Ou conhece sua história? A música foi composta por Francisco Manoel da Silva em 1822, em comemoração à independência brasileira de Portugal. Em 13 de abril de 1831 ela foi cantada com uma letra diferente da original, e é por isso que 13 de abril é o Dia do Hino Nacional Brasileiro. A letra que cantamos hoje foi escrita em 1909 pelo poeta e jornalista Joaquim Osório Duque Estrada. Saiba mais sobre a efeméride e este que é um dos símbolos mais importantes da pátria nesta edição de 2013 do Repórter Brasil, da TV Brasil, e nesta de 2015 do História Hoje, programa da Rádio Nacional.

Saúde

Também no dia 13 de abril se comemora uma das formas mais significativas de carinho e amor. É o Dia do Beijo. Cientistas atestam que o ato de beijar traz uma série de vantagens para a saúde, físicas e emocionais. Já foi comprovado que reduz a ansiedade, intensifica a circulação sanguínea - o que ameniza dores no corpo - e libera hormônios neurotransmissores, como dopamina e serotonina, responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Estes benefícios são descritos nesta reportagem da Agencia Brasil de 2023. Mas, por outro lado, empolgação sem cuidados pode prejudicar a saúde. Já ouviu falar da "doença do beijo", também chamada de mononucleose? Os sintomas são febre, dor de garganta e gânglios inchados. Saiba mais sobre essa doença e as precauções para se proteger dela nesta edição de 2020 do Nacional Jovem, da Rádio Nacional.

O Dia Mundial da Voz é celebrado em 16 de abril. A data foi criada em 1999 por iniciativa de médicos otorrinolaringologistas brasileiros, e suscita uma série de cuidados que devemos ter para manter não só a saúde vocal, mas de todo o corpo. Apesar de muita gente achar que é normal ficar sempre rouco, rouquidão persistente é um dos principais sintomas do câncer de laringe, por exemplo. Esta edição de 2021 do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, traz informações sobre como manter a voz saudável. Este também foi o tema desta reportagem de 2022 da Agência Brasil e do Sem Censura, da TV Brasil, que em 2017 trouxe uma fonoaudióloga, um dentista e um otorrinolaringologista para esclarecer os telespectadores. Mas, para quebrar um pouco a seriedade do assunto, veja esta reportagem da Agência Brasil de 2021, que mostra como os dubladores usam seu talento e várias técnicas para dar voz aos mais diversos personagens.

O Dia Mundial da Hemofilia, celebrado em 17 de abril, foi criado com a finalidade de conscientizar a sociedade e difundir informações sobre a hemofilia e outras desordens hemorrágicas hereditárias que afetam mais de 13,8 mil pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. A doença, de origem genética, afeta a coagulação do sangue e provoca dificuldade para controlar sangramentos. Um dos desafios permanentes no país é garantir atendimento multidisciplinar. Pacientes que vivem longe dos grandes centros urbanos têm pouco acesso a tratamento ortopédico, fisioterapêutico e odontológico especializados, por exemplo, que são essenciais para a qualidade de vida. As políticas públicas e o atendimento para pessoas com hemofilia são o tema desta reportagem da Agência Brasil, de 2021, e desta outra, exibida no jornal Brasil em Dia, da TV Brasil, em 2022.

Esporte

Se o Brasil é considerado o país do futebol e o único pentacampeão do mundo, devemos agradecer ao paulista Charles Miller. O filho de imigrantes conheceu o esporte na Inglaterra e o trouxe para cá. A primeira partida em território brasileiro aconteceu há 130 anos, no dia 14 de abril de 1895, na capital paulista. O jogo foi entre funcionários de duas empresas inglesas: a The São Paulo Railway Team e a San Paulo Gas Company. O evento histórico foi abordado nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, de 2015.

Educação e segurança

Antigamente, era comum ver os garotos brincando com revolveres de brinquedo, estilingues e, pasmem, até espingardas de chumbinho. Objetos que machucavam mesmo. Mas os tempos mudaram, e, a partir de 2001, veio a ideia de um dia específico para conscientizar as crianças a não brincarem com réplicas de armas e também com os videogames relacionados a armamentos. É o 15 de abril, Dia do Desarmamento Infantil, como mostra esta edição de 2021 do Tarde Nacional, da Rádio Nacional. Este ano, a preocupação das autoridades se voltou às armas de bolinhas de gel, que se tornaram moda nas ruas e viralizaram em redes sociais, mas podem causar sérias lesões nas crianças, sobretudo nos olhos. Veja nesta reportagem da Radioagência Nacional.

Literatura

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril, data em que nasceu Monteiro Lobato. Além de homenagear o grande escritor, a efeméride estimula o hábito da leitura desde cedo. Estímulo muito necessário, nesses tempos em que a internet e as redes sociais dividem a atenção das crianças e adolescentes. A Agência Brasil já trouxe valiosas informações sobre como estimular o hábito de ler, como nesta reportagem de 2019 e também nesta, de 2021. Em 2023, o programa Nacional Jovem, da Rádio Nacional, entrevistou uma representante do Instituto Pró-livros sobre a importância do hábito de ler. A temática foi abordada também em 2021, nesta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil.

Ciência

Há 70 anos morria o físico alemão Albert Einstein, no dia 18 de abril de 1955. Uma das mentes mais brilhantes da ciência, seu legado inclui a formulação da teoria da relatividade espacial geral e restrita, a explicação do efeito fotoelétrico, além de grandes contribuições para a física estatística. O Brasil teve o privilégio de receber uma visita do gênio em 1925, quando ele ficou no Rio de Janeiro por nove dias. Na época já vencedor do Prêmio Nobel de Física, Einstein deu palestras para cientistas brasileiros. Saiba mais sobre a visita nesta edição de 2015 do jornal Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 13 a 19 de abril de 2025.

Abril de 2025 13 Morte do clarinetista, saxofonista e compositor mineiro Abel Ferreira (45 anos) - entrou para a Rádio Nacional em 1949, apresentando-se como líder da "Turma do Sereno". Em 2011, foi lançado pelo selo Descobertas, em convênio com o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA) a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em quatro CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin, na Rádio MEC em 1974 e 1975 Fundação do Museu Metropollitan, em Nova Iorque (155 anos) Dia do Hino Nacional Brasileiro Dia do Beijo Reinauguração do Museu do Relógio Dimas de Melo Pimenta (20 anos) Aniversário de Fortaleza-CE (299 anos) 14 Morte do poeta, dramaturgo e teórico russo Vladimir Vladimirovitch Maiakovski (95 anos) - também chamado de "o poeta da Revolução", frequentemente citado como um dos maiores poetas do século XX, ao lado de Ezra Pound e T.S. Eliot, bem como "o maior poeta do futurismo" Nascimento da cantora mineira Carminha Mascarenhas (95 anos) - integrou o grupo "As Eternas Cantoras do Rádio", ao lado de outras como Ellen de Lima, Carmélia Alves e Violeta Cavancanti Charles Miller promove o primeiro jogo de futebol no Brasil (130 anos) Dia Mundial do Café 15 Morte do filósofo, escritor e crítico francês Jean Paul Sartre (45 anos) Morte da atriz sueca Greta Garbo (35 anos) Nascimento do cantor fluminense Gilberto Alves (110 anos) - em 1948, passou a atuar na Rádio Nacional Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci Dia Nacional do Desarmamento Infantil Dia Nacional da Conservação do Solo 16 Dia Mundial da Voz 17 Morte do jornalista, editor, autor, filantropo, político, abolicionista, funcionário público, cientista, diplomata e inventor estadunidense Benjamin Franklin (235 anos) Nascimento da pianista baiana Cristina Ortiz (75 anos) Dia Mundial da Hemofilia Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius Estreia do programa "Quadrante", na Rádio MEC (64 anos) 18 Nascimento do compositor fluminense Sidney Miller (80 anos) Morte do físico teórico alemão Albert Einstein (70 anos) Nascimento do cantor, compositor e instrumentista paulista Pedro Camargo Mariano (50 anos) Morte do padre católico, professor de música, maestro, multi-instrumentista e compositor fluminense José Maurício Nunes Garcia (195 anos) Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato 19 O cardeal Joseph Ratzinger foi eleito para o mais alto cargo da Igreja Católica, nomeado como Papa Bento XVI (20 anos) Dia dos Povos Indígenas Dia do Exército Brasileiro Início do programa "Alô Dayse", da Rádio Nacional RJ (54 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.