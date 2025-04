Bolsonaro é submetido a cirurgia em Brasília, diz Rogério Marinho

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa por uma cirurgia hoje, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A informação é do senador Rogério Marinho (PL-RN).

O que aconteceu

O procedimento ocorre no Hospital DF Star, em Brasília. O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) postou no X (antigo Twitter) uma mensagem que Bolsonaro encaminhou a parlamentares, afirmando que seria operado às 8h,"ainda decorrente da facada de 06/set/2018". "Ao meu lado o Bispo JB Carvalho e bons médicos e enfermeiros. Se Deus quiser tudo ocorrerá bem", diz ainda o texto. Procurado, o hospital ainda não divulgou boletim médico.

Esta é a 6ª cirurgia de Bolsonaro desde que levou uma facada no abdome, em setembro de 2018. O último procedimento havia sido realizado em setembro de 2023, quando ele foi submetido a um conjunto de cirurgias no aparelho digestivo e respiratório, que ocorreram de forma "satisfatória", conforme o hospital.

Médico detalhou que procedimento será de grande dimensão. "É uma cirurgia bem extensa. Veja bem, é um abdômen que já foi muito manipulado desde lá de 2018, quando teve a facada", disse ontem o cardiologista Leandro Echenique, integrante da equipe do médico particular de Bolsonaro.

O ex-presidente passou mal no Rio Grande do Norte na sexta-feira e foi transferido para a capital federal na noite de ontem. Usando uma sonda no nariz, ele deixou o hospital em Natal caminhando e cumprimentou apoiadores no local.

Bolsonaro foi transportado em uma UTI área e chegou a Brasília acompanhado do médico Cláudio Birolini e de uma equipe da Unimed. Na chegada ao hospital, apoiadores fizeram uma oração pela saúde do ex-presidente, que acenou para o grupo.

Bolsonaro na saída do Hospital Rio Grande, em Natal Imagem: Alisson Almeida/UOL

A tomografia feita anteontem apontou sinais de suboclusão intestinal — uma obstrução parcial do intestino que dificulta, mas não impede completamente a passagem de gases e fezes. A equipe médica afirmou que Bolsonaro chegou ao hospital com "forte desconforto abdominal".

No texto enviado aos parlamentares, Bolsonaro falou sobre projeto de lei que anistia os envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro de 2023. "Modular a pena da Débora (batom), passando de 14 para 10 anos de prisão continua sendo uma brutal injustiça, já que seu crime é impossível (...) Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se com nossas decisões pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital", escreveu o ex-presidente.

Bolsonaro sentiu mal estar durante tour pelo Nordeste

Segundo pessoas próximas, Bolsonaro não dormiu bem durante a noite de quinta-feira (10), e começou a sentir o mal-estar por volta das 5h de sexta-feira (11). O desconforto começou durante um tour pelo Nordeste, na cidade de Santa Cruz (RN).

Ex-presidente sentiu dores fortes na região do abdômen e buscou atendimento médico. O problema seria em decorrência do atentado do qual foi vítima, quando levou uma facada em 2018.

A visita a cidades do Nordeste foi cancelada. O plano era usar as viagens para fortalecer a presença do PL na região, lançando o projeto Rota 22, cujo objetivo é realizar uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país.

O Rio Grande do Norte era a primeira parada, e Bolsonaro visitaria três cidades do interior. Havia planos de que o ex-presidente ampliasse o roteiro para outros estados nos próximos meses. Ele estava acompanhado do líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Tour mira eleições de 2026. A ideia de rodar o Brasil para divulgar pautas da direita teve apoio de Marinho. O projeto quer ampliar a base política do PL, identificar novas lideranças e estruturar um plano de desenvolvimento regional.