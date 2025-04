‘Há falsa impressão de que bancos ganham com juro alto’, diz André Esteves

Do UOL, em Cambridge (EUA)

O banqueiro André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG Pactual, disse que o que está acontecendo nos EUA hoje é "um horror econômico, político e moral". Mas, segundo ele, o Brasil será pouco afetado pela guerra comercial. Ele falou durante a Brazil Conference, evento que ocorre neste fim de semana em Harvard e no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge, nos Estados Unidos.

O que ele disse

Juros altos são 'ruins' para o BTG. Esteves disse que os juros altos no Brasil são ruins para o BTG e que há uma falsa impressão de que os bancos ganham nessa situação. "Existe uma falsa impressão de que os bancos ganham com juros altos. Não é verdade, aumenta a inadimplência, cai a atividade econômica, não tem aquisições, não é bom o juro alto", disse.

Está na hora de apertar a parte fiscal, disse. "A gente está praticando uma política que não está muito bem coordenada entre a política fiscal e a política monetária. Estamos com juro muito apertado e um fiscal muito frouxo. É como se fosse um pé no acelerador e outro no freio. Estava na hora de apertar o fiscal, o juro ia cair", disse.

Momento dos Estados Unidos é 'um horror'. "Estou achando um horror esse negócio que está acontecendo nos Estados Unidos, um horror, econômico, geopolítico e moral", disse, ao comentar a guerra comercial promovida pelos norte-americanos.

Brasil não é tão afetado pelas tarifas. Segundo Esteves, os 10% impostos ao Brasil "não mudam a vida". Ele diz que as tarifas afetam principalmente produtos industrializados, enquanto o Brasil é forte na exportação de commodities. Para o banqueiro, se a guerra comercial entre EUA e China continuar, o grande prejudicado deve ser a Europa.

O Brasil é essencialmente um exportador de commodities, e não tem nada de errado com isso. Eu não tenho essa obsessão de reindustrialização. O Brasil tem seus talentos, suas vantagens competitivas, ocupa uma posição geopolítica única. Nos próximos 20 anos, do delta de crescimento de consumo alimentar mundial, o Brasil vai ser responsável por prover 80%.

André Esteves, dono do BTG

Armínio Fraga

Economista diz que país precisaria congelar o salário mínimo. Mais cedo, o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, também comentou a economia brasileira e a guerra comercial. Ele falou sobre a necessidade de o país fazer um aperto fiscal e sobre o gasto público no país, que vai em boa parte para pagar a previdência. Para ele, seria necessário "congelar o salário mínimo em termos reais" por seis anos.

Onde está o dinheiro no Brasil? Uma conta gigante é a previdência, e ela está piorando assustadoramente, todos os estudos mostram, são regras que precisam ser refeitas.

Armínio Fraga, economista

Armínio também falou sobre a necessidade de uma 'reforma radical' no Estado. "O gasto com folha de pagamentos e previdência no Brasil chega a 80%, é um ponto completamente fora da curva", disse.

Posicionamento dos Estados Unidos assusta. Ao comentar o posicionamento recente do presidente dos EUA Donald Trump, Fraga disse que fica assustado. "Quando vejo o presidente dos Estados Unidos maltratando, humilhando o Canadá, o México, fico assustado. Onde vamos desse jeito?", disse.

O melhor no momento é o Brasil manter independência. "Acho que o Brasil tem que manter certa independência, e ficar mais cuidadoso nas suas posições", disse.