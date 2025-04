? Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) April 12, 2025

Próximos jogos

A 4ª rodada do Brasileiro feminino prosseguirá neste domingo (13), com o Real Brasília enfrentando o Bragantino a partir das 15h (horário de Brasília) e o lanterna 3B da Amazônia medindo forças com o América-MG a partir das 18h.