Hamburgo: centenas evacuados em ataque com gás lacrimogêneo - Bombeiros na cidade alemã foram acionados após visitantes do museu Miniatur Wunderland se queixarem de irritação nos olhos e dificuldade para respirar. Autoridades investigam episódio.Uma das atrações turísticas mais populares de Hamburgo, cidade portuária no norte da Alemanha, teve que ser evacuada na tarde deste sábado (12/04) após diversos visitantes se queixarem de irritação nos olhos e dificuldades para respirar.

Bombeiros acionados para averiguar a situação constataram que o ar no museu Miniatur Wunderland estava contaminado com gás lacrimogêneo e removeram os cerca de mil visitantes do local. Uma pessoa chegou a ser encaminhada para o hospital, enquanto outras 45 foram atendidas por socorristas no local.

Não está claro quem liberou o gás irritante, mas a polícia confirmou ter encontrado um cartucho no local.

Museu foi reaberto após meia hora

O museu foi liberado pelos bombeiros após eles arejarem o espaço por pouco mais de meia hora. Cerca de 60 deles haviam acudido ao local.

Com capacidade para 5 mil visitantes por dia, o Miniatur Wunderland ("Terra das Maravilhas em Miniatura", em tradução livre) é considerado a maior ferrovia em miniatura do mundo.

A exposição, com cerca de 17 mil metros de trilhos, ocupa uma área de mais de 1,6 mil metros quadrados e deve continuar crescendo nos próximos anos. Entre as atrações estão uma réplica em miniatura da cidade do Rio de Janeiro, o Grand Canyon nos Estados Unidos e o castelo alemão de Neuschwanstein.

O museu foi inaugurado em 2001 e recebeu, até o início de março deste ano, 25 milhões de visitantes.

ra (dpa, AFP)