Diocese de Nova York chega a acordo de US$ 323 mi em caso de abuso sexual

Por Dietrich Knauth

NOVA YORK (Reuters) - Uma diocese católica de Long Island, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira um novo acordo de falência sob o qual ela pagará 323 milhões de dólares a 530 vítimas de abuso sexual, que alegam terem sido abusadas por padres quando eram crianças.

A Diocese Católica Romana de Rockville Centre, que atende a cerca de 1,2 milhão de católicos nos condados de Nassau e Suffolk, chegou a afirmar neste ano que não acreditava na possibilidade de chegar a um acordo de falência, após as vítimas rejeitarem oferta anterior de 200 milhões de dólares. O juiz de falências Martin Glenn, que preside o caso, disse que o acordo é um "progresso enorme" depois de a falência ficar "por um fio" de fracassar. O Rockville Centre contribuirá com 234,8 milhões de dólares para um fundo, com outras quatro seguradoras dando outros 85,3 milhões. O acordo também receberá recursos de uma outra seguradora que está sendo liquidada em um procedimento separado de insolvência. O porta-voz da diocese, reverendo Eric Fasano, disse que o acordo garantirá "uma indenização equitativa aos sobreviventes de abuso, também permitindo que a Igreja continue sua missão essencial". A diocese entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em Nova York, em outubro de 2020, citando o custo de ações judiciais movidas por vítimas infantis de abuso sexual clerical. O acordo desta quinta-feira pode ser o caminho a ser tomado por dezenas de dioceses católicas que protocolaram falência por causa de acusações de abuso sexual.

