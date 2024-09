Hezbollah afirma que disparou foguete contra base de espionagem em Tel Aviv

Israel desencadeou mais ataques aéreos contra o Líbano nesta quarta-feira, e militantes do Hezbollah atacaram a sede da agência de espionagem israelense Mossad e dispararam foguetes contra o norte de Israel, na maior troca de disparos entre os inimigos em um ano.

Os militares israelenses disseram que um único míssil superfície-superfície foi interceptado por sistemas de defesa aérea após ser detectado vindo do Líbano.

O porta-voz militar israelense Nadav Shoshani afirmou que não podia confirmar qual era o alvo do Hezbollah quando disparou o míssil de um vilarejo no Líbano.

"O resultado foi um míssil pesado, indo em direção a Tel Aviv, em direção a áreas civis em Tel Aviv. A sede da Mossad não fica nessa área", disse ele.

Sirenes de alerta soaram em Tel Aviv, a capital econômica de Israel, mas não houve relatos de danos ou vítimas. As sirenes também soaram em outras áreas da região central de Israel, incluindo a cidade de Netanya.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse em um comunicado que havia disparado um míssil na manhã de quarta-feira contra a sede da Mossad em um subúrbio de Tel Aviv "em apoio ao nosso firme povo palestino na Faixa de Gaza... e em defesa do Líbano e de seu povo".

O grupo culpa a Mossad pelo recente assassinato de seus líderes.

Também acusa a agência de espionagem de realizar uma operação extraordinária na semana passada, na qual os dispositivos de comunicação de seus membros foram alvo de armadilha e explodiram, matando 39 pessoas e ferindo cerca de 3.000 na pior falha de segurança de sua história. Israel não confirmou nem negou envolvimento.

Os militares israelenses realizaram os ataques aéreos mais pesados em um ano de conflito nesta semana, tendo como alvo os líderes do Hezbollah e atingindo centenas de locais nas profundezas do Líbano, enquanto o Hezbollah disparava barragens de foguetes contra Israel.

Não houve trégua nesta quarta-feira. Israel disse que seus aviões de guerra estavam atualmente realizando ataques extensos no sul do Líbano e no Vale do Bekaa.

Três pessoas morreram e outras nove ficaram feridas em um ataque israelense à cidade xiita libanesa de Maaysrah, na região de Keserwan, de maioria cristã, na quarta-feira, informou o Ministério da Saúde do Líbano. Foi a primeira vez que a área foi atingida nas recentes hostilidades.

Israel expandiu as zonas que vem atacando desde a noite de terça-feira, com ataques pela primeira vez na cidade balneária de Jiyyeh, ao sul de Beirute, e em Maaysrah.

As autoridades israelenses disseram que a região da Galileia, no norte de Israel, foi atingida por fortes bombardeios do Hezbollah na manhã de quarta-feira.

Na cidade israelense de Safed, uma casa de repouso foi atingida, mas não houve registro de feridos, segundo autoridades.

As trocas de disparos quase diárias na área de fronteira entre Israel e Líbano começaram após o início da guerra em outubro passado entre Israel e o grupo militante palestino Hamas na Faixa de Gaza, na fronteira sul de Israel, com o Hezbollah dizendo que estava agindo em solidariedade ao seu aliado Hamas.

O foco de Israel agora se voltou para sua fronteira norte e para o sul do Líbano.

Desde a manhã de segunda-feira, a ofensiva israelense matou 569 pessoas, incluindo 50 crianças, e feriu 1.835 no Líbano, disse o ministro da Saúde, Firass Abiad, à Al Jazeera Mubasher TV.

Estima-se que meio milhão de pessoas tenham sido deslocadas no Líbano, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Abdallah Bou Habib. Em Beirute, milhares de pessoas que fugiram do sul do Líbano estavam se abrigando em escolas e outros edifícios.