Chuvas intensas atingem o Rio Grande do Sul até sexta-feira (27)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta a população gaúcha para a incidência de chuvas intensas no estado até sexta-feira (27).

O que aconteceu

Desde o início da semana, as chuvas vêm atingindo o Rio Grande do Sul. De acordo com o Inmet, as regiões mais afetadas são as de Campanha e Pelotas.

Inmet emite alerta de grande perigo para chuvas no Rio Grande do Sul até sexta (27) Imagem: Reprodução/INMET

O Instituto publicou nesta quarta-feira (25) um aviso de grande perigo para o acumulado de chuva no estado. A chuva forte vai atingir o estado até sexta-feira, com o momento mais crítico e preocupante previsto para a madrugada desta quinta.

Em algumas cidades, o acumulado de chuva da semana está acima de 100 mm. Pelotas, por exemplo, já acumula 158,4 mm entre 0h de segunda-feira e 13h de desta quarta (25).

Recorde histórico de chuvas

Entre abril e maio deste ano, o estado sofreu com as chuvas e inundações. Em várias cidades, o volume acumulado ficou acima de 500 mm, chegando a mais de 700 mm em algumas localidades, segundo laudo meteorológico publicado pela MetSul.

As enchentes no estado deixaram pelo menos 171 mortos, além de desaparecidos e desabrigados. Ao todo, 475 municípios foram afetados.

Orientações em caso de chuva, segundo o Inmet

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia; observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).