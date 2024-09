'Estepe furado', 'pioneiro do estelionato': as frases do debate do Flow

O debate do Flow News entre os candidatos a prefeito de São Paulo nesta segunda-feira (23) evitou confronto entre os adversários, mas terminou com a expulsão de Pablo Marçal (PRTB) por infringir regras e uma agressão ao marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Marçal x Datena

A certeza de impunidade garante com que as pessoas briguem no trânsito, peguem cadeiras e arremessem candidatos. Pablo Marçal (PRTB), em indireta a José Luiz Datena (PSDB) pela cadeirada no debate da TV Cultura

Nós vamos treinar os homens na escola pública, no trabalho, em todos os lugares para eles aprenderem a respeitar as mulheres, inclusive, para não ter casos abafados de assédio sexual. Marçal, em indireta a Datena, que teve direito de resposta negado

Eu fui agredido de forma subliminar, mais uma vez, por um bandido condenado, pioneiro em crimes virtuais de assalto a banco a velhinhos, me condena, mais uma vez, de uma forma brutal, por um caso investigado pela polícia e arquivado pela Justiça. Essa resposta foi de uma coisa da acusação de agressão sexual. A gente precisa deixar contextualizado. Datena

Ele [Marçal] fala em impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo. Ele era o assistente desse roubo, ele dedurou seus colegas, cresceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro, desde 2005, num roubo que é um dos principais roubos do PCC, que é o roubo virtual hoje em dia, o estelionato. Datena

'Estepe furado'

Uma gestão que é estepe. É um estepe que está furado e, de fato, a gente só pode chamar de prefeito quem foi eleito prefeito. Quem foi eleito vice-prefeito continua eternamente o vice-prefeito. E sabendo que não conseguiu concluir as obras. Marçal em crítica a Ricardo Nunes (MDB), que assumiu o cargo após morte de Bruno Covas (PSDB)

Indireta de Boulos a candidato a vice de Nunes

O hip-hop salva, como a cultura salva, a batalha de rima salva, o funk salva muitos jovens que vão para a cultura desenvolver as suas vocações. Isso é muito importante, isso previne. Tem gente que gosta de tratar o tema de segurança pública como se fosse só porrada. E, aliás, de maneira descriteriosa, né? O negócio é o seguinte, no Jardins defende o modelo de segurança do 'bom dia, doutor'. Na periferia, chave de braço, humilhação, porrada. Não pode ser assim. Guilherme Boulos (PSOL), em indireta a Mello Araújo (PL), candidato a vice de Nunes, que defendeu abordagem diferente nos Jardins quando era chefe da Rota

Tabata x Nunes

Eu nunca vi um prefeito brigar tanto com o que o povo está dizendo como esse daqui. Então eu pergunto a vocês, que moram nessa cidade como eu moro, se alguma das coisas que ele está dizendo chegou até vocês? Porque eu não vi. Tabata Amaral (PSB)

Eles [adversários] nunca fizeram nada, sempre a crítica. Pode observar, só tem crítica, crítica, crítica. Nunes

Dobradinha de Marçal e Marina Helena

Onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil?Em relação às vacinas, eu acho fundamental. Aliás, estou aqui com meu neném de seis meses que já tomou todas as vacinas. Agora, o que eu não sou favorável é o que a gente viu, que é fechando pessoas que iriam trabalhar, exigindo passaporte vacinal, demitindo pessoas que não apresentassem o passaporte vacinal. Marina Helena (Novo)

A pandemia foi tratada com muita politização, uma guerra de braços, tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro e ele não está aqui para responder. Eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar e o mundo inteiro perdeu com isso. Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Marçal

'Invadir sua cabecinha'

Se alguém for fazer uma invasão e a GCM entrar pra combater isso, o Boulos vai ficar do lado de quem? É um conflito de interesses. Marçal

Marçal, a única coisa que eu vou invadir nessa campanha é a sua cabecinha vazia. Boulos

* Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Laila Nery, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo