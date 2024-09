UFAM autoriza aulas remotas por causa da fumaça das queimadas no Amazonas

A Universidade Federal do Amazonas autorizou a realização de aulas remotas em todo o estado devido às queimadas que afetam o ar da região.

O que aconteceu

Autorização ocorre em razão de condições climáticas. Segundo a universidade, a decisão foi tomada por causa da alteração na qualidade do ar e as atividades essenciais serão mantidas.

Medida entrou em vigor na terça-feira (19) e segue até o sábado (21). A portaria da instituição afirma que a decisão vale para atividades acadêmicas e administrativas.

Todos os municípios do Amazonas estão em emergência por estiagem. Segundo o governo do estado, 16,4 mil focos de incêndios foram combatidos de 3 de junho a 18 de setembro. Desses, 1,7 mil foram na capital.

Estado monitora qualidade do ar de municípios. Segundo o Governo do Amazonas, Manaquiri, Manacapuru têm qualidade "muito ruim"; Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã; Humaitá; Lábrea; Pauini; Careiro; Eirunepé e Boca do Acre têm qualidade do ar péssima.

Defesa Civil orienta que população mantenha casas fechadas e use máscaras. Em comunicado, o órgão explicou que moradores também podem se proteger do ar poluído, evitando atividades ao ar livre e mantendo a hidratação.