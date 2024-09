8 itens que nutricionistas evitam a todo custo; será que você consome?

Todo mundo sabe que escolher itens saudáveis para a dieta é a melhor forma de manter a qualidade de vida e prevenir problemas de saúde.

Mas você já se perguntou quais alimentos uma nutricionista evita consumir no dia a dia? Esses profissionais têm um conhecimento aprofundado dos nutrientes e sabem fazer escolhas alimentares mais equilibradas (em teoria).

A lista abaixo não significa que é necessário abandonar de vez certos alimentos, mas, sim, minimizar sua quantidade ou reservá-los para ocasiões esporádicas.

"Não existe alimento proibido! Os nutricionistas devem orientar para que o indivíduo tenha uma alimentação adequada à sua realidade, consumindo alguns alimentos de forma moderada ou ocasional. O segredo para conquistar uma alimentação saudável está em incluir mais água, vegetais e fibras, que melhoram o metabolismo de forma geral", opina Iza Charla Macedo, nutricionista e membro do CRN-5 (Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região - Bahia e Sergipe).

A seguir, veja quais alimentos as nutricionistas entrevistadas por VivaBem optaram por evitar na rotina alimentar.

1. Biscoitos recheados

Imagem: iStock

Nunca gostei de biscoitos recheados. Do ponto de vista nutricional, eles são carregados de gordura saturada e açúcar adicionado, o que resulta em um alto teor calórico e uma densidade calórica elevada. Além disso, contêm sal para realçar o sabor, corantes, aditivos químicos e, em alguns casos, gorduras trans, que são prejudiciais ao organismo, mas usadas por serem mais baratas. Outra desvantagem é a ausência de fibras alimentares. Flávia Auler, coordenadora do curso de nutrição da PUC-PR

2. Refrigerantes

Imagem: iStock

Parei de consumir refrigerantes em 2012, antes de iniciar a faculdade de nutrição. Embora os consumisse ocasionalmente, sabia que eram prejudiciais por serem ultraprocessados e decidi eliminá-los completamente. Desde então, nunca mais senti falta. Para aqueles que acham difícil uma suspensão abrupta, recomendo um equilíbrio: reduzir gradualmente e escolher momentos apropriados, como em celebrações. Monique Alyn de Souza Brito, nutricionista do Hospital da Bahia

3. Salsicha

Imagem: iStock

Definitivamente não consumo salsicha devido à sua extensa lista de ingredientes e à combinação de miúdos e carne de pelo menos três tipos diferentes de animais, incluindo pele. Além de ser um produto alimentício altamente gorduroso, contém amido de milho, açúcar e uma grande quantidade de conservantes e realçadores de sabor. É um exemplo clássico de alimento ultraprocessado que deve ser evitado. Mônica Assunção, nutricionista do Hospital Universitário Alberto Antunes da UFAL (Universidade Federal de Alagoas)

4. Temperos prontos

Os temperos prontos industrializados, como os em pó ou tabletes, são utilizados no preparo de pratos como arroz e feijão, mas seu consumo rotineiro pode prejudicar a saúde a médio e longo prazo. Além do alto teor de sódio, esses temperos contêm gordura vegetal, amido, realçadores de sabor, espessantes artificiais, aromatizantes e corante caramelo III. Esses aditivos artificiais estimulam o paladar e afastam a percepção do real sabor dos alimentos naturais. Por isso, eu evito consumir esses itens. Jamile Tahim, nutricionista e mestre pela UECE (Universidade Estadual do Ceará)

5. Nuggets industrializado

Imagem: iStock

Não consumo nuggets por serem um alimento ultraprocessado e, portanto, prejudicial à saúde devido a vários fatores. Eles são ricos em gorduras, açúcares e sódio, o que contribui para um desequilíbrio nutricional. Além disso, contêm toxinas, como furanos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que podem trazer riscos à saúde, incluindo hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Carla Virgínia Borges, nutricionista coordenadora da Santa Casa de Chavantes (SP)

6. Bala

Imagem: Vinicius Amano/Unsplash

Evito o consumo de balas porque são calorias vazias, com alto potencial de elevação da glicose, além de serem repletas de corantes e substâncias que não podem ser consideradas alimentos. Podem também causar excitação cerebral, alterando nossos neurotransmissores e aumentando o risco de desenvolver cáries dentárias. Maria Fernanda Castioni, professora do curso de nutrição da Universidade Católica de Brasília

7. Macarrão instantâneo

Imagem: Getty Images

Além de grandes quantidades de gordura e conservantes, um pacote de macarrão instantâneo possui o dobro da quantidade de sal recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Prefiro um bom prato de macarrão com molho de tomate natural e ervas frescas, por ser mais saudável, saboroso e nutritivo. Paula Prescendo, nutricionista na Rede de Hospitais São Camilo (SP)

8. Gordura trans