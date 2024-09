Epagri: SC deverá colher 12,3% mais milho verão em 2024/25 e 12,7% mais soja

São Paulo, 19 - Santa Catarina deverá produzir 2,3 milhões de toneladas de milho verão na safra 2024/25, informou, em boletim, a Epagri/Cepa, da Secretaria de Agricultura do Estado. Este volume é 12,3% maior do que o colhido em 2023/24. A alta se deve ao salto esperado de 23,93% na produtividade, para 8.460 quilos por hectare. A área plantada, por sua vez, deverá encolher 9,32%, para 268.130 hectares. Um dos fatores que contribuíram para a redução de área, segundo a Epagri/Cepa, foi o alto custo de produção, além da "insegurança dos produtores em função de possíveis problemas com o ataque da cigarrinha-do-milho e os baixos preços praticados na safra 2023/24", diz. "Os números atuais ainda podem mostrar uma redução maior na área cultivada, em função de o plantio nas regiões do planalto catarinense ocorrerem entre setembro e outubro", finaliza.Em relação à soja 2024/25, a Epagri/Cepa estimou colheita em Santa Catarina de 2,9 milhões de toneladas, aumento de 12,77% ante 2023/24. A oleaginosa, que começa a ser semeada em outubro no Estado, deve ter expansão de 1,78% em área, para 766.267 hectares. Já a produtividade média esperada deve dar um salto de 10,8%, para 3.820 quilos por hectare, projetou a instituição. Quanto ao trigo, ainda da safra 2023/24, a área plantada deve somar 121 mil hectares, queda de 11,8% ante 2022/23, diz a Epagri/Cepa. A produtividade média está estimada em 3.563 quilos por hectare, aumento de 59,3%, o que resultará em colheita de 432 mil toneladas, ou 40,7% mais. Segundo o boletim, o salto na produtividade "já era esperado, já que a safra passada foi marcada pelo excesso de chuvas, fator que prejudicou a qualidade do produto".