Cuba diminui ração de pão para lidar com escassez de ingredientes

HAVANA (Reuters) - O governo comunista cubano anunciou nesta segunda-feira o corte de um quarto no peso da ração diária de pão subsidiado, a mais recente escassez de grãos a pressionar o esquema de subsídio de décadas criado pelo falecido Fidel Castro.

O pão, um dos poucos alimentos básicos ainda subsidiados em Cuba, vai ser reduzido de 80 gramas para 60 gramas, ou aproximadamente o peso de um cookie médio. O seu preço, também, foi um pouco reduzido para pouco menos de 1 peso, ou 1/3 de um centavo de dólar.

Ainda assim, vários cubanos, que recebem 4.648 pesos por mês, ou cerca de 15 dólares, dificilmente podem comprar pão mais caro no mercado particular, o que os deixa com poucas alternativas.

"Temos que aceitar, o que mais podemos fazer?”, disse a moradora de Havana Dolores Fernandez para a Reuters enquanto esperava na frente da padaria nesta segunda-feira. “Não há outra escolha."

Cuba disse, na semana passada, que está com falta da farinha de trigo que precisa para produzir o pão, um problema que o governo da ilha coloca na conta do embargo comercial dos Estados Unidos, uma rede complexa de restrições que dificulta as transações financeiras globais cubanas.

A ilha caribenha sofre com extrema escassez de alimentos, combustível e remédios, situação que motivou um êxodo recorde dos seus cidadãos para os Estados Unidos.

O livro das rações de Cuba, ou "libreta", como é conhecido entre os locais, foi conhecido como uma marca da revolução de Fidel Castro de 1959, oferecendo uma ampla gama de produtos com fortes descontos para todos os cubanos, incluindo pão, peixe, carne e leite, além de produtos de limpeza e de higiene pessoal.

Hoje, o governo em crise oferece apenas uma fração desses produtos e, frequentemente, eles chegam tarde, com baixa qualidade ou, simplesmente, não aparecem.

Bernardo Matos, de Havana, disse que ele não identificou uma mudança no tamanho do pão na segunda, mas disse que não estava feliz com a qualidade.

"A qualidade é terrível", ele disse logo depois de comprar a sua ração. “A farinha tem gosto de ácido”.

O governo cubano disse que planeja reforçar as inspeções nas padarias estatais para garantir que a não haja problemas com a qualidade.

Neste ano, Cuba buscou ajuda com o Programa Mundial de Alimentos para garantir o fornecimento de leite em pó subsidiado para as crianças, outro item básico do livro de rações que, recentemente, se tornou escasso.

Além das poucas economias planejadas centralmente como Cuba e Coreia do Norte, racionamento é tradicionalmente usado apenas em períodos de guerra, desastres naturais ou para contingências específicas.

