Apesar de chuva na capital, estado de São Paulo tem cinco focos de incêndio

Do UOL, em São Paulo

Uma frente fria trouxe chuva para a São Paulo, mas não eliminou totalmente o risco de incêndio no estado.

O que aconteceu

Chuva atingiu a área leste e capital do estado. Segundo a Defesa Civil, há precipitações nas regiões de São Paulo, Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Jaú, Botucatu, Sorocaba, Registro, Piracicaba e Baixada Santista.

Isso não afasta o risco de incêndio. O órgão manteve alerta para risco de incêndio nas regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto até, pelo menos, o sábado (21).

Cinco focos de incêndio continuavam ativos nesta manhã. O fogo atinge as cidades de Bananal; Mococa; Tapiratiba; Itirapuã e Castilho. Seis aeronaves foram enviadas para controlar as chamas nesses municípios, informou a Defesa Civil.

Com a chuva na capital, a umidade relativa do ar chegou aos 98%. O número foi registrado na cidade de São Paulo na manhã desta segunda-feira. No fim de agosto, a capital chegou a registrar umidade de 13,5%, o que levantou o alerta da Defesa Civil.

Somente 0,6% da chuva prevista para setembro caiu na capital até esse domingo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a cidade teve 0,4 mm dos 68,5 mm totais esperados para o mês registrados.