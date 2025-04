Fabricantes de chips dos EUA que terceirizam produção escaparão das tarifas da China

Por Eduardo Baptista e Che Pan

PEQUIM (Reuters) - Os fabricantes de chips dos Estados Unidos que terceirizam sua produção para outras empresas fora do país estarão isentos das tarifas retaliatórias da China sobre os produtos norte-americanos, de acordo com um aviso da principal associação chinesa de semicondutores nesta sexta-feira.

Dada a natureza altamente especializada e multinacional das cadeias de suprimento de chips, havia incerteza no setor sobre como as tarifas seriam aplicadas às importações de chips.

"Para todos os circuitos integrados, encapsulados ou não, o país de origem declarado para compras alfandegárias de importação é o local da fábrica", disse a Associação da Indústria de Semicondutores da China (CSIA), apoiada pelo Estado, que representa as maiores empresas de chips do país, em um "aviso urgente" em sua conta do WeChat.

Para os projetistas de chips dos EUA, como a Qualcomm e a AMD, que terceirizam a fabricação para a gigante taiwanesa TSMC, as autoridades alfandegárias chinesas classificarão o local de origem desses chips como Taiwan, de acordo com a EETop, uma plataforma de informações e fórum para fabricantes de chips chineses.

Isso significa que as empresas sediadas na China que importam seus chips não serão forçadas a pagar as tarifas retaliatórias da China sobre as importações dos EUA, disse a EETop em sua conta do WeChat.

"Em contraste, os chips fabricados pela Intel, Texas Instruments, ADI e ON Semiconductor - que operam suas próprias fábricas nos EUA - podem ser classificados como originários dos EUA e estar sujeitos a taxas tarifárias de 84% ou mais", acrescentou.

Nesta sexta-feira, Pequim aumentou suas tarifas sobre as importações dos EUA para 125%, reagindo à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de elevar as tarifas sobre os produtos chineses para 145%. A análise da EETop foi publicada antes do último aumento de taxas por Pequim.

Após o esclarecimento da CSIA, a perspectiva de altas tarifas sobre os chips originários dos EUA levou a um aumento nas ações dos fabricantes de chips chineses nesta sexta-feira.

"O aviso da CSIA ajuda a distinguir quais chips dos EUA serão atingidos pelas tarifas", disse He Hui, diretora de pesquisa de semicondutores da empresa de pesquisa tecnológica Omdia. "Está claro que alguns chips fabricados nos EUA ainda serão tributados, mesmo que sejam encapsulados na China."

Analistas da Bernstein disseram em uma nota que a medida da CSIA foi uma grande surpresa para o mercado, pois os investidores geralmente consideram que o local do encapsulamento é o país de origem, não a fábrica, e é muito mais difícil mudar as fábricas.

Isso tornará mais difícil para empresas como a Intel e a Texas Instruments evitarem as tarifas chinesas ou, pelo menos, alguma reformulação do local de fabricação e da logística.

(Por Eduardo Baptista e Che Pan)