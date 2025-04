Motorista que atropelou jovens em SP tinha 7 infrações por excesso de velocidade, diz delegada

Brendo dos Santos Sampaio, 26 anos, motorista que atropelou e matou duas jovens de 18 anos na quarta-feira, 9, na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, tinha doze infrações de trânsito, sendo sete delas por excesso de velocidade. A informação foi divulgada pela delegada responsável pela investigação, Kelly Sachetto, em entrevista à Record TV.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele foi indiciado por homicídio doloso (com intenção de matar) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia nesta quinta-feira, 10. A suspeita é de que ele praticava "racha" no momento do atropelamento e, por isso, teria assumido o risco de matar. A defesa de Sampaio nega.

De acordo com os advogados de defesa, Thalita Beserra, Francisco Ferreira e Thaís Vianna, o caso "foi uma fatalidade". Eles alegam que as vítimas, Isabela e Isabelli, atravessaram a via quando o semáforo ainda estaria fechado para elas e que o estudante não as teria visto.

"Ele prestou socorro no mesmo momento, não se evadindo do local. E o teste para embriaguez deu negativo", completaram os defensores. Imagens mostram o seu carro em alta velocidade. Os corpos das vítimas foram lançados a 50 metros do local.

O motorista, que é estudante de Direito, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Bernardo do Campo.