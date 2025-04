Ativos da BlackRock atingem máxima recorde em meio à volatilidade nos mercados

Por Pritam Biswas e Davide Barbuscia

(Reuters) - Os ativos da BlackRock, a maior gestora de capital do mundo, aumentaram para um nível recorde no primeiro trimestre, apesar da volatilidade nos mercados fomentada pelas propostas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os ativos administrados pela empresa subiram para US$11,58 trilhões, de US$10,47 trilhões no final do mesmo período de três meses do ano anterior e de US$11,55 trilhões no final do ano passado, informou nesta sexta-feira.

O lucro líquido da BlackRock caiu para US$1,51 bilhão, ou US$9,64 por ação, nos três meses encerrados em março, de US$1,57 bilhão, ou US$10,48 por ação, um ano antes. Ajustado por itens como custos relacionados à aquisição, o lucro por ação foi de US$11,30, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

O aumento ocorre apesar do enfraquecimento mais amplo dos mercados dos Estados Unidos no primeiro trimestre, uma vez que o otimismo dos investidores em relação ao retorno de Trump à Casa Branca foi seguido pela incerteza econômica causada por anúncios de tarifas sobre parceiros comerciais.

"A incerteza e a ansiedade sobre o futuro dos mercados e da economia estão dominando as conversas dos clientes", disse o presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, em um comunicado.

"Já vimos períodos como esse antes, quando houve grandes mudanças estruturais na política e nos mercados - como a crise financeira, a Covid e o aumento da inflação em 2022. Sempre nos mantivemos conectados com os clientes, e alguns dos maiores saltos de crescimento da BlackRock se seguiram", disse ele.

As despesas totais no trimestre aumentaram para US$3,58 bilhões, de US$3,04 bilhões no ano passado.

A BlackRock registrou entradas líquidas de longo prazo de US$83 bilhões, acima dos US$76 bilhões de um ano atrás. A maioria dos fluxos de entrada de longo prazo foi capturada em produtos de renda fixa, no valor de US$37,7 bilhões, abaixo dos US$41,7 bilhões de um ano atrás.

Os fluxos de entrada de produtos de ações no primeiro trimestre foram de US$19,3 bilhões, acima dos US$18,4 bilhões do ano anterior.

Fink disse nesta semana que a economia dos EUA já poderia estar se contraindo, dias depois que o anúncio de Trump de novas tarifas desencadeou perdas nos mercados. Posteriormente, Trump reduziu temporariamente as tarifas sobre determinados países em uma reviravolta que ofereceu alívio aos mercados.

As ações da BlackRock perderam quase 11% desde os anúncios das tarifas do "Dia da Libertação" por Trump na semana passada.

No entanto, Fink disse que a fraqueza do mercado é "mais uma oportunidade de compra do que de venda" no longo prazo e não representa riscos sistêmicos.