Bolsonaro passa mal e vai para hospital no Rio Grande do Norte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal durante viagem ao Nordeste e foi atendido com urgência em um hospital de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 11. A informação é da assessoria do Partido Liberal.

Bolsonaro sentiu fortes dores decorrentes da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura à Presidência em 2018. Santa Cruz é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte de 38.996 habitantes, localizada a 116 quilômetros de Natal, capital estadual.

O ex-presidente está em turnê por Estados do Nordeste, apelidada de "Rota 22". O objetivo é se aproximar do eleitorado da região. Na última eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Bolsonaro nos nove Estados do Nordeste com uma margem expressiva de votos.

A iniciativa foi idealizada por Rogério Marinho (PL-RN), líder da Oposição no Senado. O Estado de Marinho foi escolhido como o pontapé da iniciativa.

Jair Bolsonaro foi vítima de uma facada durante um evento da campanha à Presidência da República em 2018 em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais.

Não é a primeira vez que Bolsonaro enfrenta complicações da facada sofrida em 2018. Em novembro de 2022, depois da derrota na eleição presidencial, Bolsonaro foi acometido por um quadro de erisipela, um tipo de infecção bacteriana. À época, o então vice-presidente Hamilton Mourão disse que a condição impedia o então presidente de vestir calças.

Em maio do ano passado, Bolsonaro foi internado às pressas em Manaus, no Amazonas. Ele participava de agendas do PL no Estado. Ele foi transferido para a capital paulista e ficou internado por 13 dias no Hospital Vila Nova Star.