Bolsonaro é levado a hospital no Rio Grande do Norte após passar mal

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal com dores na barriga e foi levado para um hospital no Rio Grande do Norte, disseram nesta sexta-feira pessoas próximas a ele.

A assessoria do senador Rogério Marinho (PL-RN), que acompanha Bolsonaro no Estado, informou que o ex-presidente foi internado inicialmente em um hospital no município de Santa Cruz.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, disse que Bolsonaro será transferido para a capital do Estado, Natal.

"Passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado para um hospital em Natal", informou o senador em mensagem enviada à Reuters.

(Reportagem de Luciana Magalhães, em São Paulo, e Ricardo Brito, em Brasília)