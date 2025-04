Recém-nascida é sequestrada em AL; mãe relata desespero: 'Eles iam atirar'

Uma recém-nascida foi arrancada à força do colo da mãe e sequestrada na BR-101 em Novo Lino (AL), na manhã de hoje.

O que aconteceu

Ana Beatriz Silva de Oliveira, de 15 dias, estava com a mãe em um ponto de ônibus da BR-101. Mulher aguardava o transporte para levar o outro filho, de cinco anos, para a escola.

Veículo Chevrolet Classic preto aproximou e um homem apontou a arma para a mulher. Em seguida, ele arrancou a bebê dos braços da mãe e fugiu. A Polícia Civil divulgou uma foto da criança, com autorização da família, para ajudar na localização.

Recém-nascida tem apenas 15 dias de vida Imagem: Divulgação/PC-AL

Três homens e uma mulher estavam no carro. O veículo seguiu em direção ao estado de Pernambuco, segundo a Polícia Civil. A mãe e um tio da recém-nascida estão sendo ouvidos pelos policiais. Segundo o relato da mãe à polícia, um dos homens tinha uma tatuagem no peito e a mulher tinha cabelos loiros.

Em um áudio, a mãe deu detalhes da ação dos bandidos. "O carro foi parando aos poucos, abaixou o vidro e o cara apontou a arma", revelou a gravação obtida pela TV Pajuçara (afiliada da TV Record no Alagoas).

Ela afirma que suspeitou da ação e ia correr, mas um dos bandidos ameaçou atirar. "Se você correr, eu atiro", teria dito um dos sequestradores. Segundo a vítima, a suspeita que estava no carro também ordenou que ela não tentasse fugir.

"Foi na hora que os caras desceram e pegaram a menina à força de mim. Eu não ia dar, podiam atirar em mim, que eu não ia dar, não", conta a mulher.

Qualquer informação sobre a criança ou os sequestradores pode ser informada por meio do disque denúncia, no telefone 181. A ligação é sigilosa e o anonimato garantido.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas determinou a instalação de uma força-tarefa para intensificar as buscas pela criança e pelos sequestradores. As polícias Civil e Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, trabalham no caso.