Ibovespa avança puxado por Vale e com aval de Wall Street

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa buscava se firmar no azul nesta sexta-feira, puxado pela Vale e com apoio de Wall Street, embora persistam receios gerados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, após Pequim retaliar norte-americanos com anúncio de nova alta nas tarifas de importação.

Às 10h50, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,57%, a 127.074,47 pontos, já tendo recuado a 126.121,06 na mínima e marcado 127.119,18 na máxima até o momento. O volume financeiro na sessão somava R$2,49 bilhões.

A China aumentou suas taxas sobre importações de produtos norte-americanos para 125%, revidando a decisão do presidente Donald Trump de elevar novamente as tarifas para a segunda maior economia do mundo.

Em Wall Street, o S&P 500 buscava se firmar no azul, em alta de 0,5%, com agentes financeiros repercutindo também os números do JPMorgan no primeiro trimestre do ano.

"O temor das tarifas continua dominando a atenção dos investidores", afirmou a XP em relatório a clientes.

No Brasil, o IPCA desacelerou em março, com uma alta de 0,56%, de 1,31% em fevereiro, em linha com as previsões do mercado. Em 12 meses, porém, chegou a 5,48%, dentro do esperado, mas ainda mais distante da meta de inflação.

Também na agenda, o IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado um sinalizador do PIB, cresceu 0,4% em fevereiro, em dado dessazonalizado, acima das expectativas no mercado (+0,15%), mas abaixo da alta de 0,9% em janeiro.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,78%, acompanhando o avanço dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 0,71%, a 708 iuans (US$96,70) a tonelada, registrando uma perda semanal de 4,8%.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava acréscimo de 0,44%, em dia majoritariamente positivo no setor, com BRADESCO PN subindo 1,53%, BANCO DO BRASIL ON registrava variação positiva de 0,07% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 1,33%.

- PETROBRAS PN recuava 0,1%, em dia volátil, após fortes perdas na véspera, enquanto BRAVA ON buscava uma recuperação, com alta de 3,11%. Os preços do petróleo no exterior chegaram a trabalhar no azul mais cedo, mas abandonaram os ganhos e o barril do Brent caía 0,13%.

- SLC AGRÍCOLA ON avançava 3,79%, tendo no radar relatório de analistas do Citi afirmando que esperam que as ações da companhia tenham um bom desempenho nos próximos dias, devido às incertezas sobre tarifas de importação - que podem beneficiar o agronegócio brasileiro - e à tendência de alta do câmbio.

- CYRELA ON recuava 1,37% após reportar prévia operacional com aumento de 34% nas vendas do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$2,1 bilhões. Os lançamentos do período totalizaram R$3,4 bilhões, um crescimento de 183%.

- DIRECIONAL ON caía 1,7%. A empresa que não está listada no Ibovespa reportou na noite da véspera ligeira alta de vendas, lançamentos praticamente estáveis e consumo de caixa para o primeiro trimestre.