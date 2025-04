Gleisi diz que rever penas do 8/1 cabe 'única e exclusivamente' ao STF

Após dizer que discutir anistia no Congresso é "defensável", a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou hoje que a revisão das penas de condenados pelo 8 de Janeiro cabe "única e exclusivamente" ao STF.

O que aconteceu

Gleisi disse que o debate sobre rever penas "pode e deve ser feito" pela sociedade, inclusive no Congresso. Ponderou, no entanto, que a discussão não pode "interferir na autonomia do Poder Judiciário".

A ministra reiterou críticas ao projeto de lei da anistia e disse que a proposta visa "impunidade" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de "comandantes do golpe". "São eles que manipulam a questão das penas para confundir a população e encobrir o objetivo de não pagar pelos crimes que cometeram contra a democracia", falou Gleisi em publicação hoje no X (ex-Twitter).

Quero deixar claro que eventuais revisões de pena aos réus do 8 de Janeiro cabem única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, que conduz os processos. Entendo sim que esse debate pode e deve ser feito na sociedade, inclusive no Congresso, como já vem acontecendo de fato, mas sem interferir na autonomia do Poder Judiciário.

Reafirmo minha crítica ao PL da Anistia e seu substitutivo, que visam a impunidade de Bolsonaro e dos comandantes do golpe. São eles que manipulam a questão das penas para confundir a população e encobrir o objetivo de não pagar pelos crimes que cometeram contra a democracia.

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, hoje no X

Declaração vem após fala de Gleisi ontem sobre ser "defensável" discutir anistia. A jornalistas, a ministra afirmou que seria "plenamente defensável" que parlamentares queiram discutir penas relacionadas às pessoas com menor envolvimento e que "talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso". Na mesma declaração, no entanto, ela defendeu que a anistia não poderia alcançar "aqueles que conduziram o processo de golpe no país".

De fato, falar sobre anistia ou mediação de pena, ou redução de pena em relação a algumas pessoas do 8 de Janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso.

Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país, ao Bolsonaro, aos generais, àqueles que foram responsáveis por planejar -- e inclusive planejaram uma operação chamada 'punhal verde amarelo' que previa a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Isso não pode acontecer jamais.

Gleisi Hoffmann, em entrevista a jornalistas, ontem

PL diz ter assinaturas para urgência do PL da anistia

O líder do PL na Câmara afirmou ontem que o partido conseguiu 257 assinaturas para pautar urgência do PL da anistia. Segundo Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o partido vai protocolar o requerimento para que a proposta vá direto ao plenário da Câmara, sem passar por comissões, o que acelera a tramitação.

Com o documento em mãos, o partido de Bolsonaro aumenta a pressão para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), paute a proposta. Mesmo com o requerimento de urgência, cabe a ele a decisão final sobre levar ou não o projeto para votação.

O líder do PT afirmou que vai cobrar partidos aliados ao governo cujos parlamentares assinaram o requerimento. Ao UOL, Lindbergh Farias (PT-RJ) defendeu diálogo para definir quem está ou não com o governo. Na avaliação dele, o projeto coloca o país em uma "crise institucional".

Momento é bom para quem quer desembarcar do governo, avalia líder do PT. Lindbergh considera "absurdo" que pessoas com funções importantes no governo apoiem a proposta.

*Com Reuters