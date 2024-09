Arrancou elogios: perfume para cabelos da Braé virou parte da rotina

Como meu cabelo tem mechas e costuma dar trabalho, estou sempre ligada em novos produtos para cuidar dos fios e mantê-los mais bonitos e hidratados. Nessa busca, vi nas redes o perfume capilar Blooming Rose, da Braé. Por gostar muito da marca, logo resolvi que perfumar as madeixas entraria para minha rotina de cuidados capilares.

O perfume tem uma fragrância bem floral e elegante, e além de perfumar, também cuida do cabelo. Segundo a marca, sua fórmula é enriquecida com ativos ricos em antioxidantes e vitamina do complexo B, que deixam os fios com um brilho natural e saudável, enquanto neutralizam possíveis odores indesejáveis. Outra vantagem é que o produto também pode ser usado como perfume corporal.

O que eu gostei?

A fragrância. O cheiro floral me agradou muito. Parece quase um buquê de flores, mas com um elemento fresco, que não deixa enjoativo. As notas de saída são de Pomelo Rosa e Pimenta Rosa e o coração da fragrância tem Frangipani Rosa e Flor de Tiare do Taiti. É muito elegante e envolvente, e não brigou com o cheiro do meu perfume, pelo contrário, achei que a combinação deu certo.

Imagem: Arquivo pessoal

Trata ao mesmo tempo que perfuma. Por ter antioxidantes e vitamina B, ele acaba funcionando não só como um perfume, mas também como uma fase extra para a rotina capilar, cuidando dos fios. Por isso, o custo-benefício é bem interessante, já que é um produto dois em um.

Praticidade. Quem cuida do cabelo sabe que tratar dos fios tem etapas que dão muito trabalho, mas com o perfume, basta borrifar e tá pronto. Eu gostei muito dessa facilidade no uso.

A multifuncionalidade. Como a fragrância me conquistou, achei bastante vantajoso que ele também possa ser usado como perfume corporal, o que faz dele um produto bem versátil. Ele também fica muito bom quando usado na pele.

Pontos de atenção

Baixa fixação. Embora o cheiro seja muito gostoso, a fixação não é o forte deste produto. Em pouco tempo, cerca de duas horas ou três horas depois do uso, o cheiro vai embora.

Quanto mais você se movimenta, mais rápido ele sai. Se o uso for para uma atividade como treinar na academia ou sair à noite, a fragrância se dissipa ainda mais rápido. Pela alta qualidade da Braé, esperava um desempenho melhor no tempo de fixação.

Deixou cabelo mais oleoso. Senti os fios mais pesados com o passar das horas do uso, o que pode ser por conta do meu próprio cabelo, que já é naturalmente oleoso e tende a ficar pesado com alguma facilidade.

O que mudou pra mim?

Passo rápido na rotina capilar. Com certeza o perfume para cabelo passou a fazer parte da minha rotina de cuidados e vou seguir usando.

Na minha experiência, funcionou muito bem da seguinte forma: tenho o costume de lavar o cabelo, secar, e fazer um coque para dar volume. Costumo borrifar o perfume sem pena nessa hora, com o coque preso. Ao soltar o cabelo, cerca de meia hora depois, o cheiro fica bastante evidente, uma delícia. Dou uma última passada antes de sair e pronto. Não dá trabalho nenhum.

Elogios garantidos. Já me perguntaram qual era o perfume que eu estava usando, sem que eu estivesse usando nenhum outro cheiro além do Blooming Rose nos fios, então considero ele um sucesso.

Quem vai gostar desse perfume?

Esse produto vale para quem quer destacar o perfume das madeixas, com um toque especial. Ele vai agradar aqueles que querem ir além do cheirinho bom de xampu, condicionador ou máscara. Certamente, vou usar o meu até o final e aproveitar o cheirinho delícia de flores do perfume, mesmo que ele não dure tanto nos fios.

Ele também é uma boa opção para quem gosta de apostar em uma fragrância só, já que pode ser usado no cabelo e corpo também.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.