'Crack de rico': achada em apê de luxo, o que é metanfetamina e o que causa

A polícia de São Paulo apreendeu 1,9 kg de metanfetamina em um apartamento de luxo de São Paulo, em julho desse ano. A operação, divulgada hoje por Tab, foi considerada um "marco" pelas autoridades, já que ajudou a mapear a circulação da droga no estado — que envolve mexicanos, chineses e redes de prostituição.

Mas o que é a metanfetamina?

A metanfetamina é uma droga sintética que surgiu no Japão. Ela foi criada partir da efedrina, presente na planta do gênero Ephedra.

Em sua forma clássica, ela é vendida em pequenos cristais. Eles podem ser liquefeitos ou esmagados para virar pó antes do consumo.

O uso frequente de "meta" — como é popularmente conhecida — pode causar quadros de psicose, ideações suicidas e infarto. A droga age no sistema nervoso central e provoca aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, causando euforia e alucinações.

Psicoestimulante, seu uso passou a ser relacionado à prática do "chemsex". O "sexo químico", por ampliar as sensações eróticas, reduzir inibições e prolongar as relações sexuais.

Ela é considerada o "crack dos ricos" por seu preço elevado. O grama costuma variar entre R$ 150 e R$ 300.

"Speed" e "Ice" são outros nomes. A droga tem ainda como apelidos "ice", "speed", "cristal", "cranck", "meth", "crystal meth" e "Tina", entre outros.

O consumo pode acontecer via oral, nasal ou intravenosa (com seringa). Seu efeito é mais forte até que o da cocaína.

A droga está entre aquelas com maior potencial de dependência. Segundo a DW, em uma escala que vai até 3, a "meta" está entre 2,39 e 3,0, com os usuários precisando de doses cada vez maiores.

Dependentes de metanfetamina perdem peso rapidamente, as mucosas da boca e do nariz podem se dissolver e os dentes, cair.

*Com informações de matérias de setembro de 2024, novembro de 2022 e maio de 2023.