BMW corta previsões para 2024 em meio a problemas com freios da Continental 

Por Paolo Laudani e Christina Amann

(Reuters) - A BMW cortou sua previsão de margem de lucro para 2024 nesta terça-feira em razão da demanda lenta no mercado chinês e problemas relacionados a um sistema de freios fornecido pela Continental, levando as ações da montadora a uma mínima de quase dois anos.

As ações da BMW desabavam quase 12% neste começo de tarde, a caminho da maior perda em um dia em quatro anos e meio, enquanto as da Continental perdiam mais de 10%, respondendo pelas maiores quedas no índice de referência alemão DAX.

A montadora alemã de carros de luxo disse que agora espera que sua margem de lucro antes de juros e impostos fique entre 6% e 7% em 2024, ante estimativa anterior entre 8% e 10%.

Também afirmou esperar que as entregas caiam ligeiramente em 2024, enquanto antes o grupo previa um ligeiro aumento.

A BMW disse que atrasos nas entregas relacionados ao sistema de freios terão um efeito negativo nas vendas no segundo semestre do ano, acrescentando que mais de 1,5 milhão de carros foram afetados.

Cerca de 1,2 milhão desses veículos já foram entregues aos clientes e podem ser verificados remotamente por meio de software sem fio, mas os 320.000 veículos restantes não podem ser entregues por enquanto, disse a BMW.

No geral, a BMW disse que incorrerá em "quantia de três dígitos altos de milhões" em custos de garantia no terceiro trimestre como resultado.

A BMW também sinalizou uma demanda fraca na China, afetando as vendas naquele país, juntando-se ao grupo de montadoras que enfrentam dificuldades na segunda maior economia do mundo, que também é o maior mercado automotivo do mundo.

"Com a China ficando cada vez mais difícil, a BMW superexposta à China e com as expectativas de recuperação do segundo semestre parecendo um pouco otimistas, continua difícil ver um catalisador positivo para a BMW", escreveram analistas do Citi.

A Continental disse em um comunicado separado que apenas uma "pequena proporção" dos sistemas de freios que produz e fornece à BMW seria parcialmente substituída devido a um componente eletrônico que, segundo ela, possivelmente está danificado.

A fornecedora disse que reservou provisões na faixa de dois dígitos médios de milhões de euros e que presume que esse valor cobrirá a garantia.

(Por Paolo Laudani e Christina Amann; reportagem adicional de Stefanie Geiger e Danilo Masoni)