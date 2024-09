Ministra das Mulheres posta foto com Anielle e defende 'crédito às vítimas'

O Ministério das Mulheres defendeu que as denúncias por assédio sexual que envolvem o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, sejam investigadas com o "devido crédito à palavra das vítimas".

O Ministério das Mulheres diz que qualquer tipo de violência e assédio é "inadmissível" e "não condiz com os princípios da democracia". Silvio Almeida é alvo de acusações de assédio sexual, incluindo uma suposta denúncia por importunação sexual pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, postou uma foto em apoio a Anielle. "Minha solidariedade e apoio a você, Anielle Franco, minha amiga e colega de Esplanada, neste difícil momento", escreveu. Ao UOL, o ministério esclareceu que a postagem não se trata de uma exposição da suposta vítima e, sim, uma "solidariedade", já que, independentemente do posicionamento da Anielle, o momento de exposição é difícil.

É preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas, e que os agressores sejam responsabilizados de forma exemplar.

Silvio Almeida nega as acusações. Em nota, ele já havia divulgado que pediria investigação do caso. "Encaminharei ofícios para Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso", escreveu.

Na nota, o ministério comandado por Cida Gonçalves presta solidariedade às vítimas. "A palavra de vocês terá sempre o nosso crédito e respeito e nossos canais do Ligue 180 e da Ouvidoria estarão sempre à disposição. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada", conclui o texto.

Cida é amiga de Anielle e ambas são próximas da primeira-dama Janja da Silva. A esposa do presidente Lula (PT) também postou, após a repercussão do caso, uma foto no Instagram, em que aparece dando um beijo na ministra da Igualdade Racial, mas sem legenda.

O governo Lula chamou o caso de "grave" e disse que a apuração será "célere". De acordo com a colunista Mônica Bergamo, alguns ministros do governo teriam conhecimento do suposto assédio sexual.

O Ministério das Mulheres reafirma que a prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível e não condiz com os princípios da Administração Pública Federal e da democracia. É preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas, e que os agressores sejam responsabilizados de forma exemplar.

As denúncias de assédio envolvendo o ministro Silvio Almeida que vieram à tona nesta semana são graves e serão apuradas pela Comissão de Ética da Presidência da República, conforme informou o Palácio do Planalto.

Ressaltamos que o Estado brasileiro é signatário de acordos internacionais que asseguram de forma direta ou indireta os direitos humanos das mulheres bem como a eliminação de todas as formas de discriminação e violência baseadas no gênero.

Cabe ainda reiterar que proteção às pessoas denunciantes e mecanismos de acolhimento, escuta ativa, orientação e acompanhamento estão entre as ações previstas no Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Lançado em julho deste ano pelo governo federal, o programa se aplica tanto às servidoras e servidores quanto às empregadas públicas e empregados, incluindo também ações para trabalhadoras e trabalhadores terceirizados.

O Ministério das Mulheres manifesta solidariedade a todas as mulheres que diariamente quebram silêncios e denunciam situações de assédio e violência. A palavra de vocês terá sempre o nosso crédito e respeito e nossos canais do Ligue 180 e da Ouvidoria estarão sempre à disposição.

Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada.