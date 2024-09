Tales Faria: Nunes perdeu Faria Lima para Marçal, mas garante a periferia

O prefeito e candidato à reeleição em São Paulo Ricardo Nunes (MDB) perdeu o apoio da Faria Lima para Pablo Marçal (PRTB), mas garante a periferia, apurou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (5). Última pesquisa Datafolha mostra empate na liderança entre Boulos, Marçal e Nunes.

Conversei com o pessoal do MDB, e eles estão vendo que o Ricardo está bem avaliado nos programas de TV, isso nos levantamentos deles, mas ainda patina com os bolsonaristas. E ele precisa conquistar votos de bolsonaristas. O Boulos segue forte na esquerda, mas não consegue ir além da sua bolha. E o Marçal mantém a paixão de seus fãs, mas sofreu muitos ataques e gera medo nos eleitores de direita moderados. Essa é a avaliação deles. Tales Faria, colunista do UOL

Mas uma coisa me assustou na avaliação deles: que a Faria Lima está embarcando na campanha do Marçal, o Ricardo só está se segurando por causa da periferia, [que ele] precisa resistir e conseguir uns votinhos da direita. Tales Faria, colunista do UOL

Para o colunista José Roberto de Toledo, o movimento de adesão da Faria Lima a Pablo Marçal já começou há algum tempo.

Concordo com tudo, menos com a parte da Faria Lima, porque a Faria Lima está embarcada no Marçal faz dois meses pelo menos. O Marçal fez reuniões no mês de julho em que ele ficava mostrando o celular para as pessoas com quem encontrava para falar 'olha quem me mandou mensagem'. José Roberto de Toledo, colunista do UOL

Tem dois empresários famosíssimos do setor imobiliário de São Paulo que estão fazendo reunião e apresentando Marçal a outros empresários. Desde julho. José Roberto de Toledo, colunista do UOL

