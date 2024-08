Montadoras têm truque para fazer carro parecer mais caro do que realmente é

As montadoras, em busca de inovação e economia, têm surpreendido os consumidores com uma estratégia que une estética e custo-benefício: rodas de aço com calotas que parecem ser unidades de liga leve, mais caras e sofisticadas

O truque funciona por causa dos novos materiais de acabamento, que fazem a calota de material plástico trazer visual muito parecido com o da peça metálica - além disso, as coberturas são alinhadas de tal forma que, literalmente, "escondem" as verdadeiras rodas de aço.

A principal motivação por trás dessa estratégia é a redução de custos. Montadoras como Chevrolet, Renault e Fiat têm adotado essa solução nos modelos mais básicos, proporcionando um visual mais sofisticado com custo reduzido, com aros de 15 ou 16 polegadas.

As rodas de aço são mais baratas de produzir do que as de liga leve, e as calotas utilizadas têm simulado com precisão o visual das rodas esportivas. Além disso, as de aço são mais resistentes a impactos e amassados, o que pode ser uma vantagem em algumas situações.

É importante ressaltar que a utilização de calotas que imitam rodas de liga leve não é uma prática nova. Diversas marcas já utilizaram essa estratégia em modelos anteriores, mas foi nos últimos anos que essa tendência se intensificou. A busca por um visual mais esportivo e atraente, sem comprometer o bolso, tem impulsionado essa prática.

Segundo a Chevrolet, a alternativa não é feita somente por redução de custo para fabricante, mas também para os clientes que são mais sensíveis às oscilações de preços das versões mais básicas. A razão é poder se estabelecerem em competitividade com preços mais convidativos aos modelos de entrada que receberam muita tecnologia embarcada nos últimos anos, como airbags, bluetooth, controle de estabilidade, entre outros.

Veja abaixo modelos que já adotaram essa estratégia:

Chevrolet Onix LT, Onix Plus LT, Tracker LT e Montana LT

Imagem: Divulgação

A Chevrolet foi uma das pioneiras nessa prática no Brasil, equipando versões de entrada do Onix hatch e sedã, quanto o SUV Tracker com rodas de aço e calotas que simulam o acabamento diamantado. Este ano, passou a adotar o mesmo visual na picape Montana

Renault Kwid Zen, Stepway e Kardian Evolution

Imagem: Foto: Renault | Divulgação

As versões de entrada desses veículos da Renault também utilizam rodas de aço com calotas que se passam por liga leve. O Kardian, SUV lançado esse ano também adotou a estratégia na versão mais simplificada.

Modelos da Fiat

Imagem: Divulgação

Versões de entrada da marca italiana, como Fiat Mobi Like, Argo 1.0, Argo Drive, Cronos Drive, Strada Freedom, Pulse Drive e Toro Endurance também adotam rodas de aço com calotas.

