EUA insta Israel a não voltar atirar contra pessoal da ONU

Os Estados Unidos instaram Israel, nesta quinta-feira (29), a "tomar medidas concretas" para evitar novos ataques contra o pessoal da ONU, após um veículo da organização ter sido alvejado em um posto de controle do Exército israelense em Gaza.

Washington exigiu a seu aliado israelense que "corrija os problemas em seu sistema que permitiram que isso acontecesse", disse Robert Wood, embaixador adjunto dos Estados Unidos na ONU, ao Conselho de Segurança.

Wood destacou que, cerca de 11 meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas, acontecimentos como esse eram "frequentes demais".

"Esses incidentes não deveriam ocorrer. Israel deve assumir a responsabilidade por seus erros, mas também tomar medidas concretas para garantir que as (forças de defesa israelenses) não atirem novamente contra o pessoal da ONU", acrescentou.

Na quarta-feira, a ONU informou que um veículo blindado do Programa Mundial de Alimentos (PMA), claramente identificado e com as autorizações necessárias, havia sido atingido na véspera por 10 disparos israelenses, sem deixar vítimas, a poucos metros de um posto de controle em Wadi Gaza, no centro do território palestino.

O PMA, que denunciou a ação armada como "totalmente inaceitável", suspendeu desde então os deslocamentos de seu pessoal na Faixa de Gaza.

O Exército israelense indicou que o incidente está "em investigação" e assegurou que o governo está "comprometido em melhorar a coordenação com organismos humanitários".

abd/cha/cjc/atm/ic/mvv

© Agence France-Presse