Cabelo precisa de protetor solar? Como evitar fios com efeito quebradiço?

Assim como a pele, os cabelos também sofrem com os raios UVB e precisam de proteção solar.

Nos cabelos desprotegidos, esses raios podem causar ruptura e descolamento das camadas externas dos fios, resultando em pontas duplas, textura seca e efeito quebradiço.

Além disso, o couro cabeludo também precisa de proteção para evitar queimaduras e até mesmo o risco de câncer de pele.

Passe um protetor solar específico para cabelo cerca de 20 minutos antes de se expor ao sol. Aposte também em um boné ou chapéu feito de tecido com proteção UV. Assim, você evita queimar a pele da cabeça.

"O melhor protetor solar para os cabelos é o uso de chapéus e bonés, principalmente no caso dos cabelos já claros, que costumam sofrer mais e tendem a ficar amarelados e desbotados", afirma Natali Morel, cabeleireira e visagista. Segundo ela, vale ainda aplicar um leave-in hidratante com proteção solar.

Entretanto, evite aplicar filtro solar no couro cabeludo. Isso obstrui os poros e pode provocar coceira e descamação.

Outras medidas para proteger os fios

Procedimentos à base de colágeno formam uma espécie de filme protetor ao redor do fio, que retém água, ajudando a prolongar a hidratação e resultando em um visual com bastante brilho, maciez e movimento.

Além disso, as fórmulas ricas em lipídios e ácidos graxos essenciais, somados à potente ação desse ativo, podem potencializar a absorção da substância, proporcionando a reestruturação entre as camadas superficiais.

Escolha xampus e condicionadores específicos para o seu tipo de fio e lembre-se da temperatura da água: sempre morna. Se estiver muito quente, além de estimular a oleosidade do couro cabeludo, as escamas do cabelo se dilatam, levando ao ressecamento e desbotamento.

É necessário entender ainda se o cabelo está ressecado e desbotado por um dano químico, carência nutricional ou outros fatores. A hidratação da haste capilar pode ser feita, sobretudo, com uma alimentação e ingesta hídrica adequadas e com condicionadores e máscaras ricos em ativos umectantes que irão devolver a água e lipídios perdidos pelos fios.

Atente-se: é dispensável o uso de comprimidos ou vitaminas para hidratação do cabelo. As vitaminas são adquiridas através da alimentação e, somente em casos extremos, em que há falta de nutrientes, é necessário repor esses elementos via oral, mas isso deve ser prescrito por um médico especialista.

*Com informações de reportagens publicadas em 20/01/2018 e 31/07/2024