Futuros recuam enquanto investidores avaliam tensões comerciais e balanços

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira, com uma breve recuperação das ações se dissipando enquanto os investidores avaliavam as mais recentes reviravoltas na política comercial errática do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma série de balanços.

Wall Street saltou pela segunda sessão consecutiva na quarta-feira devido a sinais de que a Casa Branca está aberta a diminuir as tensões comerciais com a China e reduzir tarifas abrangentes, e depois que Trump recuou de seus ataques ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que as altas tarifas entre os EUA e a China não são sustentáveis, mas também acrescentou que uma medida para reduzir as taxas não será tomada unilateralmente.

Na quarta-feira, o governo Trump disse em uma publicação no Federal Register que havia iniciado uma investigação para verificar se as importações de caminhões médios e pesados e suas peças representam um risco à segurança nacional, um provável precursor de tarifas.

No entanto, o Financial Times informou que o presidente está planejando isentar as montadoras de algumas de suas tarifas.

Uma gama de manchetes contraditórias e a falta de clareza no mercado ilustram a dificuldade que investidores, empresas e consumidores enfrentam para avaliar o impacto das mudanças abrangentes e muitas vezes erráticas de Trump na política comercial.

Lidar com essa incerteza é o principal foco da temporada de resultados corporativos trimestrais.

Os mercados têm sido abalados nas últimas semanas pelas tensões comerciais e pelos ataques de Trump a Powell. Os três principais índices estão em baixa no acumulado do ano e o S&P 500 acumula queda de mais de 12% em relação à máxima histórica de fevereiro.

O futuro do S&P 500 caía 0,4%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,5%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,55%.

As ações das montadoras Ford e General Motors perdiam cerca de 1% cada nas negociações pré-abertura.

Os investidores acompanharão novos desenvolvimentos comerciais, bem como um dia agitado de resultados, incluindo balanços de Procter & Gamble , MSD e Alphabet.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)