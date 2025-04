China nega negociações tarifárias com os Estados Unidos

A China nega estar envolvida em negociações tarifárias com o governo Trump, afirmam autoridades. As declarações vão contra os rumores de que as duas maiores economias do mundo teriam iniciado discussões comerciais.

"A China e os EUA não realizaram consultas ou negociações sobre a questão tarifária, muito menos chegaram a um acordo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24), classificando notícias sobre negociações entre EUA e China como "fake news".

A mesma mensagem foi transmitida pelo Ministério do Comércio da China, que afirmou não ter mantido negociações comerciais com os Estados Unidos e pediu ao governo Trump que suspendas as tarifas unilaterais.

"Quaisquer alegações sobre o progresso de negociações econômicas e comerciais entre China e EUA são infundadas e não têm base factual", disse He Yadong, porta-voz do Ministério do Comércio, em coletiva de imprensa semanal.

A China está aberta ao diálogo com base no respeito mútuo, acrescentou He. "Se os EUA realmente quiserem resolver o problema, devem levar a sério as vozes racionais da comunidade internacional e dos setores nacionais e eliminar completamente todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China".

Os comentários vieram após o The Wall Street Journal publicar na quarta-feira reportagem de que o governo Trump estaria considerando reduzir tarifas sobre as importações chinesas, em uma tentativa de aliviar as tensões comerciais com Pequim.