Jingle, selo, faqueiro e jazigo: candidatos declaram bens inusitados

Do UOL, em São Paulo

Tapetes, helicóptero, jazigo e até uma coleção de selos estão entre os itens inusitados declarados como patrimônio por candidatos que disputam as eleições municipais deste ano. A declaração é feita ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e está disponível para consulta online.

Tapetes e faqueiros de Marta Suplicy

Marta Suplicy (PT) declarou patrimônio de mais de R$ 14 milhões. Política concorre à Prefeitura de São Paulo como vice na chapa com Guilherme Boulos (PSOL).

Do montante, R$ 60 mil correspondem a um conjunto de 22 itens de luxo, que inclui: cinco quadros, cinco faqueiros, quatro aparelhos de jantar, três esculturas, dois tapetes, dois anéis e um brinco de brilhantes.

Itens de coleção de José Aníbal

José Aníbal (PSDB), vice na chapa de José Luiz Datena, do mesmo partido, também declarou itens de coleção. O valor dos objetos, descritos como joias e quadros, são de R$ 152 mil, declarou o político. O patrimônio total de Aníbal é de quase R$ 992 mil.

Helicóptero

Renin (União), candidato a prefeito em Joviânia (GO), tem no seu patrimônio um helicóptero de R$ 9,96 milhões. A aeronave é do modelo Eurocopter EC130 B4.

Patrimônio medido em cabeças de gado

Cabeças de gado também foram declaradas como patrimônio por candidatos —algumas, inclusive, em grande quantidade (e valor).

Olavinho Boiadeiro (Republicanos), que busca a reeleição como prefeito em Acrelândia (AC), declarou R$ 320 mil. O valor corresponde a 200 cabeças, segundo o político, que tem patrimônio superior a R$ 2,5 milhões.

Tomás Figueiredo (MDB) foi um dos que mais declarou cabeças de gado: 2.785. O valor soma R$ 835 mil, dos quase R$ 8 milhões de patrimônio do candidato à prefeitura de Santa Quitéria (CE).

Jazigo

Tiemi Takahashi (PDT), candidata a vereadora em Curitiba (PR), declarou um jazigo no valor de R$ 63.200,00. O túmulo fica no Cemitério Parque Iguaçu, na capital paranaense.

Coleção de selos

Candidato a prefeito no município de Bom Jardim de Minas (MG) declarou uma coleção de selos postais no valor de R$ 5 mil. Chiquinho (MDB) tem patrimônio de pouco mais de R$ 963 mil.

Jingle de campanha passada

Um candidato a vereador em Muritiba (BA) declarou o jingle de campanha, no valor de R$ 200. André Veterinário (PSD) informou que a música é a mesma usada nas eleições passadas, em 2020.

Coleção de armas, quadros e esculturas

Roberto Requião (Mobiliza) informou ter uma coleção de armas, avaliada em R$ 10 mil. O ex-senador, que disputa a prefeitura de Curitiba, também indicou quadros e esculturas no valor de R$ 10.494.