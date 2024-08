Israel está envolvido em negociações complexas para o retorno de reféns de Gaza, diz Netanyahu

JERUSALÉM (Reuters) - Israel está envolvido em negociações complexas para o retorno de seus reféns mantidos em Gaza, mas também tem princípios a defender que são vitais para sua segurança, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no início de uma reunião de gabinete neste domingo.

"Há coisas sobre as quais podemos ser flexíveis, e há coisas sobre as quais não podemos ser flexíveis, e insistimos nelas. Sabemos muito bem como diferenciar entre as duas", disse ele.

