Quem é Muhammad Yunus, o 'banqueiro dos pobres' que se tornou premiê de Bangladesh

Em Bangladesh, ele é um nome conhecido. Muhammad Yunus ganhou popularidade ao fazer da luta contra a pobreza seu cavalo de batalha. Sua arma: o microcrédito. Graças ao seu Grameen Bank, fundado em 1983, milhões de bengaleses puderam se beneficiar de pequenos empréstimos para relançar suas indústrias artesanais, um setor importante da economia do país.

Agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por sua iniciativa pioneira, Muhammad Yunus não pertence a nenhum partido político e se tornou uma figura alternativa, acima da política partidária.

Seu nome é entoado pelos estudantes que se levantaram contra o governo de Sheikh Hasina no início de julho. Eles queriam que ele chefiasse um governo interino. A ideia foi adotada pelo presidente de Bangladesh antes de ser aceita pelo Exército, dois dias após a renúncia do ex-primeiro-ministro, em 5 de agosto.

A luta contra a pobreza

Muhammad Yunus cresceu em uma família abastada em Chittagong, a segunda maior cidade do país. Nascido em 1940, filho de um pai ourives, ele disse que seu trabalho com os mais desfavorecidos veio da grande caridade de sua mãe.

Depois de estudar economia nos Estados Unidos, ele retornou a Bangladesh em 1971, no auge da guerra de libertação contra o Paquistão. Bangladesh conquistou sua independência naquele mesmo ano.

Foi nesse cenário que Muhammad Yunus tornou-se chefe do departamento de Economia da Universidade de Chittagong. Sua pesquisa se concentrou na pobreza, exacerbada pela grande fome que atingiu o país em 1974. De acordo com as autoridades da época, 25 mil pessoas morreram, embora os historiadores estimem o número em 1,5 milhão.

Alvo do antigo regime

Cada vez mais popular, o "banqueiro dos pobres" atraiu a ira da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina. Ela o acusou de querer "sugar o sangue dos pobres" com as taxas de juros de seu banco. Muhammad Yunus foi alvo de cerca de cem processos judiciais, dos quais apenas um resultou em condenação.

Em janeiro, ele foi condenado a seis meses de prisão por supostamente violar a legislação trabalhista, mas foi liberado sob fiança enquanto aguardava recurso. O caso teve motivação política, de acordo com a ONG Anistia Internacional. Ele foi absolvido neste 7 de agosto, logo após sua nomeação como chefe do governo interino.

Poucas horas antes de embarcar em um avião em Paris para Bangladesh no mesmo dia, o economista de 84 anos fez um apelo aos seus compatriotas: "Fiquem calmos e prontos para reconstruir o país. Se tomarmos o caminho da violência, tudo será destruído". Ele deve assumir o cargo assim que chegar, em 8 de agosto. Acima de tudo, ele deve organizar " eleições livres " dentro de três meses, segundo prometeu. Essa é uma das exigências do movimento de protesto estudantil.

Abalado desde o início de julho por manifestações com pelo menos 432 mortos contra o novo sistema de cotas no serviço público, Bangladesh está experimentando um renascimento da esperança.

