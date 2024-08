Augusto Akio ganha medalha de bronze no skate park masculino em Paris

Augusto Akio, o 'Japinha', conquistou a medalha de bronze no skate park masculino dos Jogos de Paris nesta quarta-feira (7), numa final em que o Brasil colocou três representantes.

O paranaense de 23 anos ficou na terceira colocação entre os oito competidores com a nota de 91.85. O ouro foi para o australiano Keegan Palmer (93.11) e a prata ficou com o americano Tom Schaar (92.23).

No impressionante parque urbano construído na Place de la Concorde, no centro da capital francesa, o australiano de 21 anos conquistou seu segundo ouro olímpico graças a um primeiro exercício em que obteve 93,11 pontos, marca que não foi superada por nenhum de seus adversários nas rodadas seguintes.

Akio, medalhista de prata no Mundial de 2022 e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, consegue assim coroar sua evolução na modalidade com uma medalha olímpica.

Ele comemorou mostrando sua habilidade como malabarista. "Senti que todo mundo vibrou tanto com as manobras quanto com a apresentação dos malabares. Foi realmente incrível. Gostei de verdade de ter vindo aqui e ter tido essa oportunidade. É uma consagração enorme representar nossa nação", disse o curitibano, em entrevista à TV Globo.

O também brasileiro Pedro Barros, prata nos Jogos de Tóquio-2020, quase conseguiu subir ao pódio na terceira tentativa, marcando 91,65 pontos e terminando em quarto.

"Eu fiz a minha volta, andei de skate com toda a minha energia que podia. Sei que tenho muito mais dentro de mim, também é um dia e três voltas. Isso daqui não vai definir os meus 29 anos de skate. Só tenho a agradecer por estar aqui", disse Pedro após a prova.

O terceiro brasileiro na disputa da final, Luigi Cini, se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com um sétimo lugar na final com a nota de 76,89.

--- Classificação da final do skate park masculino de Paris-2024 nesta quarta-feira:

1. Keegan Palmer (AUS) 93,11 pts

2. Tom Schaar (EUA) 92,23

3. Augusto Akio (BRA) 91,85

4. Pedro Barros (BRA) 91,65

5. Tate Carew (EUA) 91,17

6. Alex Sorgente (ITA) 84,26

7. Luigi Cini (BRA) 76,89

8. Keefer Wilson (AUS) 58,36

./bds/dam/ma/cb/aam

© Agence France-Presse