Múcio defende GLO no RS: 'Forças Armadas podem ajudar na segurança'

O ministro da Defesa, José Múcio, defendeu no UOL News da tarde desta quinta-feira (9) a implementação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) no Rio Grande do Sul.

O que ele disse

Múcio disse que não é "especulada" a possibilidade de uma GLO, mas que ele está "preparado" caso seja preciso. Ele afirma que a ideia não foi discutida com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Eu defendo [GLO], porque é uma coisa imediata. Estamos com 15 mil homens lá. Esses 15 mil homens podem ajudar na segurança. Qual o problema? Criou-se uma fobia da GLO, mas o Brasil usou GLO 133 vezes. Nunca houve ameaça de golpe por conta de GLO, nunca.

Ele diz que quem dá golpe "não precisa de GLO". "O golpista é um contraventor. Nunca houve isso".

É uma ação específica para as Forças Armadas poderem ajudar no quesito de segurança, mas não depende de uma decisão nossa.]

Novas chuvas são previstas no estado

Chuva com maior intensidade será entre o centro-norte e leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina, segundo o Inmet. Os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros entre os dias 10, 11 e 12 de maio.

Começo da semana terá rajadas de vento entre o oeste e o sul do estado. Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas de vento variam de oeste a sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14), os ventos enfraquecem.

Essa condição acontece devido à instabilidade que retorna com mais força ao Rio Grande do Sul no fim desta semana. Inicialmente, como frente quente, uma vez que a frente fria recua de Santa Catarina para o estado gaúcho.

Municípios do Rio Grande do Sul atingidos pela enchente

RS tem 380 mil sem luz e 452 mil sem água

Há 379.394 clientes das concessionárias RGE Sul e CEEE Equatorial sem energia elétrica. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora. Até quarta-feira (8), eram 459 mil pontos sem luz.

Porto Alegre, Guaíba, Eldorado do Sul e Alvorada também têm pontos sem luz. As cidades são atendidas pela CEEE Equatorial, que totaliza, no momento,185.094 pontos sem energia (que representa 10,27% do total de clientes).

São 452.588 de clientes sem água, de um total de 6 milhões de atendidos pela Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, segundo a Defesa Civil.

O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas intensas desde 24 de abril. Cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. O sistema de proteção contra enchentes, que circunda a cidade, foi projetado para suportar até 6 metros de altura.