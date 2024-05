Motorista é flagrado resolvendo cubo mágico em carro a 126 km/h

Um motorista na Espanha foi flagrado por um helicóptero em uma estrada montando um cubo mágico a 126 km/h sem as mãos no volante. No vídeo, que foi publicado nas redes sociais, é possível ver a pessoa trafegando sem prestar atenção na estrada e em um modelo de carro que não possui sistema autônomo de condução.

O que aconteceu

Um motorista foi pego em flagrante por um helicóptero da polícia tentando resolver um cubo mágico em meio a outros carros no trânsito de uma estrada a 126 km/h.

Porém, diferentemente de outros casos parecidos com este em vídeos na internet atualmente - quando alguém liga o sistema autônomo de um veículo e passa a prestar atenção em outra coisa - o modelo em questão, um Peugeot 307 SW, não possui este item.

Ou seja, no máximo o motorista estava com o controle de cruzeiro adaptativo ligado e sem as mãos no volante. Há ainda outra pessoa sentada no banco da frente ao lado do motorista - que foi identificada e multada.

O vídeo foi compartilhado pela conta oficial da Direção Geral de Trânsito espanhola.

Confira:

Para algunos la conducción requiere tan poca atención que creen que pueden manejar el móvil, comer, maquillarse... o ¡jugar al cubo de Rubik! Las distracciones están detrás de un 32% de los #SiniestrosViales mortales. Este tiene unos añitos, pero sigue dejándonos helados. pic.twitter.com/Upa3UW95SN -- Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 14, 2024

